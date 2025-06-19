Міністерство соціальної політики України офіційно затвердило Примірну програму навчання для спеціалістів, які здійснюють соціально-психологічну реабілітацію осіб із ігровою залежністю. Новий документ містить структуру курсу, перелік ключових модулів та очікувані результати навчання.

Програму розробиляли спільно з громадською спілкою «Центр відповідальної гри» в межах проєкту «Впровадження соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності». Проєкт реалізується завдяки партнерській підтримці соціально-відповідального бізнесу – компанії Favbet.

Як повідомили в міністерстві, документ забезпечуватиме підготовку соціальних працівників, психологів та інших фахівців працювати відповідно до чинного Держстандарту соціально-психологічної реабілітації осіб із ігровою залежністю, затвердженого наказом Мінсоцполітики №454-Н від 8 жовтня 2024 року.

Очікується, що нова програма поліпшить якість надання послуг людям із ознаками або ризиком ігрової залежності, а також збільшить доступність подібних послуг в Україні.

Ініціатором та експертним партнером у розробці навчальної програми стала ГС «Центр відповідальної гри». Раніше ГС «Центр відповідальної гри» за підтримки соціально-відповідального бізнесу відкрила перший в Україні спеціалізований центр підтримки осіб із ігровою залежністю. Крім того, організація ініціювала міжнародний проєкт обміну досвідом, завдяки якому українські експерти вивчають провідні європейські практики відповідального гемблінгу.

«Ця програма — важливий крок до побудови системної підтримки для людей, які стикаються з ігровою залежністю. Це результат спільних зусиль держави, експертного середовища та відповідального бізнесу, спрямованих на вирішення актуальної соціальної проблеми найбільш ефективним шляхом», — наголосили у Центрі відповідальної гри.