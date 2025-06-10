Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор зробила заяву щодо росіян, які порушують критерії нейтральності

IWGA тримає руку на пульсі

близько 3 годин тому

Всесвітні ігри-2025 / Фото - theworldgames.org
Всесвітні ігри-2025 / Фото - theworldgames.org
Володимир Кириченко Array

Володимир Кириченко

Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор (IWGA) відповіла на запит Tribuna.com щодо допуску росіян до свого в нейтральному статусі.

«Дякуємо за ваше повідомлення та за надану детальну інформацію щодо відповідних спортсменів.

Підтверджуємо отримання вашого запиту та запевняємо, що це питання наразі перебуває на розгляді у координації з відповідними керівними органами відповідно до політики діяльності IWGA та чинних керівних принципів МОК».

Згідно з розслідуванням Tribuna.com, 18 з 31 допущених нейтральних спортсменів порушують критерії нейтральності МОК.

Змагання пройдуть з 7 до 17 серпня у Ченду (Китай).

Всесвітні ігри – це масштабний турнір з неолімпійських видів спорту.

Нагадаємо, до Всесвітніх ігор допустили атлетів з російським і білоруським паспортами.

Поділитись

ІншіНовини СпортуВсесвітні ігри

Матеріали по темі

Всесвітні ігри-2025 / Фото - theworldgames.org

До Всесвітніх ігор допустили атлетів з російським і білоруським паспортами

14 днів тому

Україна виграла 11 медалей Всесвітніх ігор-2025 з плавання в ластах та фридайвінгу

Україна виграла 11 медалей Всесвітніх ігор-2025 з плавання в ластах та фридайвінгу

2 місяці тому

Україна закликала організаторів Всесвітніх ігор-2025 продовжити санкції проти російських атлетів

Україна закликала організаторів Всесвітніх ігор-2025 продовжити санкції проти російських атлетів

8 місяців тому

Призер Всесвітніх ігор на чемпіонаті світу-2023 встановив новий рекорд України

Призер Всесвітніх ігор на чемпіонаті світу-2023 встановив новий рекорд України

майже 2 роки тому