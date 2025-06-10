Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор зробила заяву щодо росіян, які порушують критерії нейтральності
IWGA тримає руку на пульсі
близько 3 годин тому
Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор (IWGA) відповіла на запит Tribuna.com щодо допуску росіян до свого в нейтральному статусі.
«Дякуємо за ваше повідомлення та за надану детальну інформацію щодо відповідних спортсменів.
Підтверджуємо отримання вашого запиту та запевняємо, що це питання наразі перебуває на розгляді у координації з відповідними керівними органами відповідно до політики діяльності IWGA та чинних керівних принципів МОК».
Згідно з розслідуванням Tribuna.com, 18 з 31 допущених нейтральних спортсменів порушують критерії нейтральності МОК.
Змагання пройдуть з 7 до 17 серпня у Ченду (Китай).
Всесвітні ігри – це масштабний турнір з неолімпійських видів спорту.
Нагадаємо, до Всесвітніх ігор допустили атлетів з російським і білоруським паспортами.
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