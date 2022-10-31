Наш велетень виглядає дитиною. Наконечний зустрівся з «Горою» з «Гри престолів»

Хафтор Бйорнссон вже встиг побувати найсильнішою людиною планети

Український стронгмен Павло Наконечний, який зараз знаходиться в США, де у нього проходить змагальний сезон, зустрівся з колишньою найсильнішою людиною світу Хафтором Бйорнссоном.



Як бачимо на фото, український велетень виглядає на фото маленьким в порівнянні з ісландцем, зріст якого становить 206 см.

Нагадаємо, що Хафтор відомий тим що зіграв роль Григора «Гори» Клігана в популярному телесеріалі «Гра престолів».

У травні 2020 року Бйорнссон встановив світовий рекорд у становій тязі (501 кг) і почав боксерську кар'єру. На рингу Хафтор провів чотири бої, два з яких виграв у свого суперника в стронгменах Едді Холла і зірки армрестлінгу Девона Ларратта, ще два завершилися внічию.