Український стронгмен захистив титул чемпіона Strongman Classic і закликав донатити на армію
Новіков виграв турнір з найбільшими призовими
Українець минулого року став лише третім
30 жовтня 13:50
Український стронгмен Олексій Новіков виграв турнір Rogue Invitational Strongman Competition 2022.
Українець за підсумками шести вправ набрав 49,5 бала, обійшовши трея Мітчелла і Мітчелла Хупера.
Перемога дозволила Новікову виграти 112 108 доларів призових.
Нагадаємо, раніше Новіков пожертвував Збройним силам України 80 тисяч доларів призових.
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