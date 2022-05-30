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Олексій Новіков завоював бронзу на World's Strongest Man 2022

Українець також встановив світовий рекорд в одному з вправ
Інші
14:40
Олексій Новіков завоював бронзу на World's Strongest Man 2022

Український стронгмен Олексій Новіков став третім на турнірі World's Strongest Man 2022, який проходив в Сакраменто, США.

Перемогу здобув британець Том Столтман, А американець Мартін Ліцисс зайняв друге місце.

Новіков також відзначився тим, що встановив новий світовий рекорд у вправі зі штангою Флінстоуна - 246 кг.

Олексій Новіков став найсильнішою людиною Європи.

Рене Тер Велде
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