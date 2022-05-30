Новіков став найсильнішою людиною Європи і вшанував загиблих на війні в Україні
Олексій Новіков завоював бронзу на World's Strongest Man 2022
Українець також встановив світовий рекорд в одному з вправ
14:40
Український стронгмен Олексій Новіков став третім на турнірі World's Strongest Man 2022, який проходив в Сакраменто, США.
Перемогу здобув британець Том Столтман, А американець Мартін Ліцисс зайняв друге місце.
Новіков також відзначився тим, що встановив новий світовий рекорд у вправі зі штангою Флінстоуна - 246 кг.
Олексій Новіков став найсильнішою людиною Європи.
Коментарі 0