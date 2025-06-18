Все більше українських бійців виходять на світову арену, і якщо раніше нас знали завдяки братам Кличко, то зараз є багато молодих спортсменів, до яких варто приділити увагу. І не тільки у боксі, а й у змішаних єдиноборствах.

Один з таких чемпіонів — Денис Курдінов — український боєць панкратіону та змішаних єдиноборств, майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Кубка світу 2019 року, багаторазовий призер чемпіонатів світу, п’ятикратний чемпіон України з різних видів спорту (панкратіон, бойове самбо, греплінг та інші). Вихованець спортивної школи дзюдо у Криму, член збірної з спортивного та бойового самбо в ХНУВС, нині — мешканець Маямі та власник логістичної компанії.

Розповімо про шлях та здобутки спортсмена, повернення до спорту після вимушеної паузи та чому варто стежити за його кар’єрою.

Від дитячого захоплення до професійної ліги

Як і багато інших спортсменів, Денис почав цікавитись бойовими мистецтвами ще з дитинства. Але на секцію дзюдо він потрапив незвичайним чином. У той час Денис з друзями захоплювався паркуром і пробував повторювати побачені у фільмах трюки. Під час одного з таких тренувань на вулиці його помітив тренер міської секції дзюдо, який відзначив його природні здібності й запросив на тренування.

Дуже швидко Денис почав успішно виступати на змаганнях, представляв спочатку місто, а згодом — і Крим на всеукраїнських турнірах.

Особливо яскраво жага до перемог проявилась у 2013 році, коли у випускному класі школи у Дениса виявили кісту в голові. Після операції йому потрібен був час на реабілітацію, але саме в цей період проходив чемпіонат України серед дорослих, де Денис дуже хотів виступити. Попри заборону президента міської федерації, він вийшов на змагання, дійшов до фіналу, однак перед фіналом йому заборонили боротися, коли стало очевидно, що він може взяти золото. У підсумку — срібло.

Нове місто, новий рівень і робота в кіберполіції

Щоб здобути вищу освіту, Денис переїхав до Харкова. Тут він почав займатись панкратіоном, бойовим та спортивним самбо, а згодом — і ММА. Після закінчення університету працював у кіберполіції, але згодом вирішив повністю присвятити себе спорту.

Почати все з нуля: війна, США і дорога назад

У лютому 2022 року Денис мав летіти на турнір у Франції, але плани перекреслила повномасштабна війна. Через кілька днів після її початку він покинув Харків, переїхав до Вінниці й зосередився на волонтерській діяльності: допомагав евакуйовувати людей та доставляти гуманітарну допомогу.

Але щоб залишатись ментально стійким, потрібно повертатися до того, що приносить силу. Для Дениса це — спорт. Він повернувся на змагання, дебютував на турнірі KSF у Чехії, тренувався у Владислава Сороки в Німеччині. Бій програв, але не здався.

Завдяки гонорару зміг здійснити давню мрію — переїхати до США через програму U4U. Спочатку довелось поставити спорт на паузу — треба було заробляти. У січні 2023 року Денис отримав ліцензію водія вантажівки та вирушив у перший рейс.

Протягом пів року завдяки наполегливій роботі й самодисципліні він зміг придбати власну вантажівку, а згодом — відкрити логістичну компанію. На сьогодні автопарк спортсмена налічує вже 20 траків, і він продовжує активно розвивати бізнес.

Денис не просто стоїть на ногах у США — він успішний підприємець і знову у формі. Наразі він веде переговори зі своїм тренером Владиславом Сорокою щодо наступного бою з ММА у США.

Повернення в октагон: плани, нові ролі й співпраця з лігою PFL

11 квітня 2025 року Денис був секундантом у спортсменки Катерини Шакалової на турнірі ліги PFL, де вона здобула перемогу. Катерина — вихованка того ж тренера, Владислава Сороки. Після турніру відбулася попередня розмова про потенційне співробітництво Дениса з лігою.

Крім того, 24 травня 2025 року Денис виконував функцію рефері на змаганнях Open Cup WCFF у Лос-Анджелесі, де був присутній і Джуда Заб.

Це свідчить про його активну інтеграцію у професійну ММА-спільноту США не лише як боєць, а й як представник спортивної спільноти на різних рівнях.

Новий етап

Повернення Дениса в октагон — це не імпульсивне рішення. Враховуючи попередній досвід, він тренується поступово, у комфортному темпі. Вперше він приділяє однакову увагу як фізичній, так і ментальній підготовці. Його мета — повернути форму зразка 2021 року, коли він був у топі, але тепер мрія — не лише чемпіонський пояс, а й стабільність, розвиток власної справи та натхнення для інших.

Досягнення Дениса Курдінова, його сила духу та системна робота над собою — це приклад, як із будь-якої ситуації можна вийти сильнішим. За його кар’єрою точно варто слідкувати — він лише на початку нового, ще більш амбітного шляху.

Про автора

Анна Гуменюк — незалежна журналістка, яка спеціалізується на історіях про українських спортсменів, ветеранів та лідерів думок за кордоном. Має понад 10 років досвіду в медіа, співпрацювала з українськими та міжнародними виданнями. В її текстах — увага до деталей, живі історії людей і віра в силу характеру.

Авторка Анна Гуменюк