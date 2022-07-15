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Підрозділ українського журналіста отримало машину від Favbet Foundation і « Динамо »

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16:55
Підрозділ українського журналіста отримало машину від Favbet Foundation і « Динамо »

Favbet Foundation та київське «Динамо» придбали автомобіль для підрозділу ЗСУ, в якому воює 63-річний журналіст та коментатор із Дніпра Віктор Ожогін. 

Віктор Ожогін пішов на війну добровольцем у 2014 році. У лютому нинішнього року спочатку отримав у військкоматі формальну відмову за віком (63 роки), проте наполіг на своєму. Сьогодні він служить у батальйоні «Дніпро-1», одній із частин Нацгвардії, де обіймає посаду заступника командира роти. Опинився там, де найгарячіше – на рідному Донбасі. Воював за Маріуполь, Рубіжне, Сіверськодонецьк, Лисичанськ, сьогодні вирішує бойові завдання під Слов'янськом. 

Попередню машину бійцям довелося підірвати після пошкоджень, які були отримані внаслідок мінометного обстрілу.

«Машину підірвав гранатою, – розповів Віктор. – Пробив одне колесо – зробив. А потім потрапив під мінометний обстріл – правий бік знову, обидва колеса. Довелося підірвати. Дуже шкода, стільки людей прагнули допомогти. Ну що поробиш…".
 

На звістку від друга миттєво відреагував Олексій Семененко, український спортивний журналіст, футбольний телекоментатор та віцепрезидент ФК «Динамо». З Ожогіним вони свого часу навчалися на факультеті журналістики, а у 1980-90-х паралельно вели репортажі про поєдинки своїх улюблених команд: Олексій Семененко – київського «Динамо» (де зараз працює віцепрезидентом), Віктор Ожогін – «Дніпра». 

Бажання Олексія Семененка відправити на фронт авто, замість втраченого в бою, справдилось протягом двох тижнів за підтримки благодійного фонду партнера київського «Динамо» – Favbet Foundation, відомого волонтера Юрія Тіри, режисера студії документальних фільмів холдингу «Вечірній квартал» Олександра Брагіна та менеджера київського «Динамо» Тараса Туркевича. 

Нагадаємо, Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку, зараз 95% його проєктів орієнтовані на допомогу країні та армії. 

На потреби Збройних Сил України компанією та Фондом вже перераховано безпосередньо і через благодійні організації понад 5 млн грн, передано 5 тонн палива, надано допомогу для придбання трьох машин швидкої допомоги для миколаївських медиків та 8 автомобілів, два з яких броньовані. Щомісяця з жовтня 2021 року Фонд перерахує 100 тис. грн для реабілітації воїнів. 

У м. Загреб (Хорватія) відкрито Центр адаптації для переселенців з України з метою безкоштовного вивчення хорватської та англійської мов, надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги.

 

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