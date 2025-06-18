Азартні ігри сьогодні доступні до широкого кола користувачів, як ніколи раніше. Проте мало хто говорить, як вони впливають на моральний стан людей. Розваги на слотах чи картах приносять не лише сплеск радості та ейфорії від виграшу. Не менш часто гемблери відчувають стрес через фінансові витрати, хвилювання та навіть моральне спустошення.

Саме тому вивчення впливу азарту на емоційний стан гравців вкрай важливий, аби знайти дієві методи запобігання лудоманії. У цій статті експерти галузі гемблінгу розглянуть основні психологічні ефекти, які створюють онлайн казино на їхніх відвідувачів. До уваги будуть взяті передові дослідження теми, а також надані поради, які допоможуть уникнути ігрової залежності.

Як азартні ігри впливають на емоційний стан гравців

За статистикою Реєстру лудоманів, станом на 2025 рік у ньому перебуває майже тринадцять тисяч осіб, що на дев’ять тисяч перевищує тогорічний показник. Американська психологічна асоціація додала корективи до «Діагностичного і статистичного керівництва по психічних розладах» 2013 року, внісши патологічну ігроманію в список залежностей на рівні алкоголізму та наркоманії.

Багато людей страждають через негативний вплив азарту на моральний стан. Гравці відчувають різкі зміни настрою — за одну сесію користувач може відчувати перепади емоцій: від ейфорії, щастя, піднесення до абсолютного спустошення. Радість від виграшу спонукає зробити більшу ставку. Програші викликають бажання відігратися.

Як зазначає авторка багатьох досліджень про лудоманію Олена Билиця, гравці опиняються в так званому замкненому колі, коли їхня нервова система виснажена, проте вони не можуть припинити гру. Такий стан вкрай небезпечний для людини, адже він стає початковим етапом появи сильної залежності, яку подолати самостійно майже неможливо.

Емоційні реакції на виграші та програші

Звичайно, азартні ігри в Україні здатні викликати у гемблерів цілий спектр позитивних емоцій. Оскільки експерти ПроІнтернет прагнуть прозоро надавати інформацію про сферу гемблінгу, не можна замовчувати про негативні реакції користувачів, що виникають у процесі розваг.

Все починається з радості та збудження, які дарує виграш у раунді. Виникає надія на повторний успіх. Проте після поразки може настати відчуття люті чи відчаю. Постійне прагнення відігратися викликає психологічну втому. Небезпека такого стану в тому, що за ним може йти агресія, скерована на себе чи близьких.

Поведінкові зміни у гравців через азартні ігри

Ретельний аналіз проблеми лудоманії дозволив виділити ключові поведінкові зміни, що виникають у надто азартних людей.

Непереборне бажання грати більше. Гемблер може відмовитися від інших видів дозвілля, уникати родини чи друзів, аби зайти на сайт казино.

Заперечення проблеми. Залежним людям вкрай важко визнати свою адиктивну поведінку. Вони шукають виправдання ігроманії.

Підвищена дратівливість, яка може переростати в агресію. Такі люди більше не цінують ні родинних, ні соціальних зв’язків.

Втеча від реальності, ізоляція. Залежні не мають інших бажань, крім гри. Вони можуть вдаватися до фінансових маніпуляцій: влазити в борги та навіть красти.

Небезпека таких змін полягає ще й у тому, що спочатку вони непомітні для близьких лудомана. Людина руйнує своє життя поступово. Ігроман може втратити роботу та навіть родину, якщо вчасно не звернеться за допомогою.

Як уникнути негативного психологічного впливу азартних ігор

Будь-які види залежності негативно впливають на повноцінне життя людини. Як свідчить проєкт «Prointernet», запобігти шкідливому впливу азартних ігор на моральний стан можливо. Для цього варто скористатися такими порадами:

Грати усвідомлено. Розваги — це в першу чергу дозвілля. Не можна втрачати контроль, «ховатися» від реальності на сайтах казино.

Встановлювати часові обмеження на гру, ліміти на ставки. Людям важливо зберігати здоровий баланс між розвагами та реальним життям.

Контроль емоцій. Коли виникає надмірний азарт, злість, апатія до навколишнього світу, слід припинити гру.

Дорослі люди повинні усвідомлювати ризики, притаманні азартним розвагам. Тому важливо прислухатися до себе, говорити з близькими про свою залежність. Кожне легальне казино пропонує клієнтам функцію самообмеження. Якщо виникають перші прояви залежності, слід звернутися в заклад для тимчасового блокування на платформі.

Психологічна безпека в азартних іграх

Навіть емоційно стійкі люди можуть відчути на собі негативні поведінкові зміни, пов’язані з азартними іграми. Вкрай важливо навчитися відмічати їхню появу, щоб вчасно вжити запобіжних заходів. Якщо виникла залежність, необхідно звернутися за підтримкою до близьких та спеціалістів. Просити про допомогу не соромно! У цей непростий час потрібно подбати про своє психологічне здоров’я.

Авторка Олена Билиця