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Світовий бокс. Тижневик

Рашисти нанесли ракетний удар по місту Ломаченка

Всього терористи випустили 14 снарядів по півдню України
Інші
21:29
Рашисти нанесли ракетний удар по місту Ломаченка
Фото: slovoidilo.ua

Сьогодні, 20 червня, рашисти нанесли масований ракетний удар 14 ракетами по півдню України, повідомляє Telegram ОК Південь.

Цілями окупантів були Очаків, гирло Дунаю, Білгород-Дністровський та Одеса. За інформацією джерела, постраждалих серед цивільного населення нема.

Українська тенісистка Леся Цуренко показала наслідки обстрілів Миколаєва, за що отримала порцію критики від росіянки.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

обстріл війна

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