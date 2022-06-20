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Рашисти нанесли ракетний удар по місту Ломаченка
Всього терористи випустили 14 снарядів по півдню України
21:29
Фото: slovoidilo.ua
Сьогодні, 20 червня, рашисти нанесли масований ракетний удар 14 ракетами по півдню України, повідомляє Telegram ОК Південь.
Цілями окупантів були Очаків, гирло Дунаю, Білгород-Дністровський та Одеса. За інформацією джерела, постраждалих серед цивільного населення нема.
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