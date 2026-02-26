25 лютого 2026 року в Сан-Франциско компанія Samsung Electronics провела презентацію, під час якої офіційно анонсувала нову преміальну серію Galaxy S26. Базова версія Самсунг С26 – поєднала сучасні технології, якісний дисплей, високу продуктивність і розширені AI-можливості для комфортного щоденного користування. Завдяки такому поєднанню характеристик, новинка стала втіленням концепції ідеального смартфона, де кожна деталь працює на максимальний комфорт користувача.

Ключові оновлення та порівняння з минулорічним Galaxy S25

Базовий Samsung Galaxy S26 робить впевнений крок вперед у порівнянні з S25, пропонуючи користувачам оновлений процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 з розширеними можливостями ШІ та збільшений до 12 ГБ обсяг оперативної пам'яті в базовій версії для бездоганної багатозадачності.

Новинка зберігає улюблений компактний форм-фактор, але відрізняється більш яскравим LTPO-дисплеєм з поліпшеною енергоефективністю і оновленою системою камер, яка тепер захоплює більше світла в нічному режимі.

На відміну від попередника, S26 забезпечує більш тривалу автономну роботу і пропонує нові інструменти для обробки контенту на базі нейромереж, що робить його найбільш технологічним компактним смартфоном в лінійці, подробиці про який ми розкриємо далі.

Дизайн і екран

Смартфон оснащений 6,3-дюймовим Dynamic LTPO AMOLED 2X дисплеєм із роздільною здатністю 1080 × 2340 пікселів і частотою оновлення до 120 Гц. Як і в попередньому поколінні, екран підтримує HDR10+ та має пікову яскравість 2600 ніт, що забезпечує яскраве й контрастне зображення та плавну прокрутку.

Істотної зміни дизайну не відбулося. Зміни торкнулися лише дизайну об'єктивів камер, у 25 серії кожна камера виступала окремо з корпусу, а у цьогорічних моделей вони знаходяться на обідненому майданчику. Захист дисплея реалізовано за допомогою скла Corning Gorilla Armor 2, а корпус відповідає стандарту IP68, що гарантує стійкість до води й пилу.

Продуктивність

Смартфон оснащується процесором Exynos 2600. Exynos 2600 виготовлений за 2-нм техпроцесом і забезпечує високу продуктивність при зниженому енергоспоживанні. Модель працює на базі Android 16 з фірмовим інтерфейсом One UI 8.5. Виробник заявляє про 7 років оновлень і підтримки.

Galaxy S26 отримав 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач UFS 4.1 обсягом від 256 до 512 ГБ. Це ще одне покращення порівняно з S25, де памʼять була UFS 4.0.

Комунікації та автономність

Galaxy S26 підтримує 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC та UWB. Акумулятор ємністю близько 4300 мА·год забезпечує стабільну роботу протягом дня. Передбачено швидку дротову зарядку 25 Вт, бездротову Qi2 та функцію реверсивної зарядки.

Безпека та зручність

Пристрій обладнаний підекранним ультразвуковим сканером відбитків пальців. Інтерфейс One UI пропонує розумні інструменти для швидкого доступу до застосунків і налаштувань, підвищуючи зручність користування.

Камери

Камерна система S26 розрахована на користувачів, які очікують від смартфона флагманського рівня зйомки у різних умовах. Поєднання високої роздільної здатності, оптичної стабілізації та алгоритмів обробки дозволяє створювати якісні фото – від пейзажів до портретів із зумом.

Основна (ширококутна камера)

Основна камера на 50 МП оснащена оптичною стабілізацією (OIS) і забезпечує чіткі та деталізовані кадри навіть при слабкому освітленні. Вона підходить для зйомки пейзажів, портретів та об’єктів із великою кількістю деталей.

Телеоб’єктив

Телеоб’єктив на 10 МП із 3-кратним оптичним зумом дозволяє наближати віддалені об’єкти без втрати якості та отримувати стабільні кадри завдяки підтримці OIS. Це ідеальний вибір для портретної та сценічної зйомки на відстані.

Ультраширококутна камера

Ультраширококутний об’єктив на 12 МП створює широкі панорамні кадри та дозволяє захоплювати масштабні сцени, не жертвуючи деталізацією. Він також покращує перспективу в архітектурних та групових знімках.

Фронтальна камера

Фронтальна камера на 12 МП призначена для селфі та відеозв’язку, забезпечує високий рівень деталізації та підтримує розширений динамічний діапазон завдяки HDR10+ і AI-обробці. Вона також дозволяє записувати відео у форматах 4K і 8K, що робить селфі й відеодзвінки максимально якісними.

Якість відеозйомки

Смартфон підтримує запис відео у 8K при 30 fps та 4K при 60 fps із HDR10+, а інтеграція штучного інтелекту у постобробку та генеративні функції розширює творчі можливості користувачів.

Ціна та старт продажів

Орієнтовна вартість базової версії становить близько 46 000 грн. Продажі в більшості країн очікуються у березні 2026 року після лютневої презентації. Смартфон доступний у білому, синьому, чорному та фіолетовому кольорах. Ознайомитися з варіантами та актуальними цінами можна на сайті COMFY.

Samsung Galaxy S26 – це сучасний смартфон із преміальним дизайном, широкими мультимедійними можливостями та інтелектуальними функціями, що забезпечує збалансований користувацький досвід у щоденному використанні.