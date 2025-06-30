У FAVBET збільшили пул джекпотів. Тепер на сайті та в додатках оператора доступні 7 джекпотів від популярних міжнародних провайдерів. Окрім того на платформах оператора продовжує діяти багаторівневий джекпот FAVBET з можливістю щоденних виграшів.

Перелік провайдерів з опцією джекпоту знаходиться у блоці «Джекпоти від провайдерів розділу «Казино». Свої джекпоти пропонують одні з найбільш відомих розробників: Playson (Power Chance, 7 слотів), PatePlay (Regal Jackpot, 82 слоти), Amusnet (Jackpot Cards, 278 слотів; та Egypt Quest, 6 слотів), EGT Digital (Clover Chance, 118 слотів), Pragmatic Play (Jackpot Play, 16 слотів) та Endorphina (Jackpot RTP+, 17 слотів).

Всі джекпоти — прогресивні та збільшуються щосекунди, тож максимальний виграш може сягати від десятків тисяч до кількох мільйонів гривень. Кожен провайдер має власну систему участі в розіграшах, яка відображається безпосередньо у відповідних слотах.

Разом із джекпотами від провайдерів на FAVBET продовжує діяти власна система джекпотів з чотирма рівнями — Mega, Major, Minor та Mini. Вони мають активаційні ставки від 1 до 50 гривень та потенційну суму виграшу. Джекпоти Mini виграють кількадесят разів на день, а от зірвати мегаджекпот за весь час вдавалось тільки 16 гравцям. Зараз його сума перевищує 1.2 мільйони гривень.

Нещодавно у FAVBET також запустили розділ «Прокачай гру», де гравці виконують місії, заробляють FAVCOIN та можуть обміняти їх на цінні подарунки — від фріспінів до мерчу та сучасних гаджетів.

«Нам важливо, аби наші гравці постійно отримували трохи більше, ніж очікують: нові бонуси, нові ігри, нові способи взаємодіяти та вигравати. Це постійний розвиток у прагненні давати користувачам сайту та додатків FAVBET світовий рівень розваг», — кажуть у FAVBET.

ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ «ФАВБЕТ». Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 433 від 13.12.2022 та Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 20.04.2021, видана згідно з рішенням КРАІЛ № 137 від 05.04.2021, зі змінами.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.