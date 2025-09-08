Вибираючи рідини для ПОД-систем користувачі дивляться на різні параметри, але одним з найважливіших є тип гліцерину, який є частиною базової суміші для паріння. Гліцерин в електронних сигаретах змішується з пропіленгліколем, ароматизатором, нікотином, утворюючи саме ту рідину, яка випаровується, створюючи яскраву за смаком та ароматом пару.

Для чого потрібен гліцерин в електронних сигаретах? Саме цей компонент відповідає за щільність хмаринок пари та м’якість тяги. Ще одна його властивість – робити смак більш солодким, приємним. Але гліцерин буває різний і від того, який саме використовується для створення жижки, залежить, якими властивостями вона буде володіти.

Яким буває гліцерин?

Різні види гліцерину можна класифікувати за наступними критеріями:

За походженням. Для створення рідин використовують рослинний чи синтетичний гліцерин. Перший – має природне походження (видобувають з рослинних олій). Синтетичний – хімічно ідентичний рослинному, але його використовують для вейпингу рідше.

За стандартами та чистотою – технічний гліцерин може містити різноманітні домішки і його категорично не можна використовувати для паріння. Харчовий та фармацевтичний – мають чистоту понад 99,5% і можуть використовуватися для вейпингу. Краще рішення – безводний гліцерин високої чистоти (99,5-99,7%).

За призначенням – розрізняють гліцерин для вейпингу та косметичний (денатурований), який може містити домішки – його не використовують для паріння.

Який гліцерин потрібен для самозамісу? Розглянемо основні критерії вибору.

Як вибрати гліцерин для паріння?

Рекомендуємо скористатися наступним чек-листом:

Стандарт і чистота. Краще рішення – гліцерин стандарту USP/Ph.Eur або харчовий E422 з чистотою не менше 99,5%, вмістом води менше 0,3%.

Паспорт якості (COA). Не купуйте рідини невідомого походження. Продукція має мати сертифікати з показниками чистоти, вологи, кислотності, кольоровості.

Походження. Для DIY-змішування краще підходить рослинний гліцерин. Він забезпечує стабільний смак і менше сторонніх запахів.

Органолептика. Вам потрібен гліцерин без запаху, без кольору, без осаду. Наявність “хімічних” нот – тривожний сигнал.

Упаковка. Герметичні ПЕТ/HDPE пляшки, бажано з пломбою. На етикетці має бути вказана детальна інформація: виробник, партія, дата, стандарт.

Ціна. Дуже низька ціна часто означає економію на очищенні.

Ретельно вивчіть продукцію та оберіть той варіант, який найбільш точно відповідає вашим побажанням та стилю паріння.

Який різновид кращий і чому?

Рослинний чи синтетичний? Розглянемо детальніше.

Для паріння найкраще себе зарекомендував рослинний гліцерин фармацевтичного чи харчового класу (USP/Ph.Eur або E422) з чистотою 99,5–99,7%. Таке рішення є обґрунтованим:

мінімум домішок і сторонніх запахів забезпечують чистіший смак;

стабільна в’язкість спрощує передачу рідини до спіралі;

безводний склад означає менше “плювання” койла, кращу пароутворюваність.

Синтетичний гліцерин теж використовують для паріння. Він може бути безпечним за умови дотримання тих самих стандартів і сертифікації. Але все ж таки рослинний гліцерин використовують у максимальній більшості випадків.

Важливо пам’ятати: технічний, “косметичний” або “денатурований” гліцерин не можна використовувати для інгаляцій.

Як гліцерин впливає на рідину та паріння

Чому це важливо – правильно вибрати гліцерин? Відповідь проста: від його властивостей залежить якість та специфіка паріння:

Пара і “щільність” – чим більше VG, тим густіша, “молочніша” пара.

Смак і відчуття в горлі – гліцерин пом’якшує “удар”, робить смак пари солодкуватим.

В’язкість – чим більше VG, тим густіша рідина. Від цього залежить, наскільки швидко вона просочується до спіралі. Якщо рідина занадто густа, то буде відчутним смак гару.

Для яких вейпів який гліцерин краще

Для будь-яких пристроїв можна використовувати лише VG високої чистоти і винятків бути не може. Що ж буде відрізнятися? Зазвичай, це частка VG у суміші PG/VG:

MTL-пристрої, pod-системи, картриджі (котушки 1,0–1,8 Ом) – необхідно забезпечити меншу текучість, тобто використовувати менше VG. Типові пропорції: 50/50 або 60/40 (PG/VG).

Універсальні pod-mod із сітчастими койлами 0,6–0,8 Ом. В цьому випадку найбільш комфортним співвідношенням буде 60/40 або 70/30 (VG/PG). Ви отримаєте більше пари.

Суб-омні баки, дрипки, DTL-затяжка (до 0,5 Ом) – тут потрібно отримати щільну пару і забезпечити менший удар по горлу. Для цього використовують високий VG у складі: 70/30 або 80/20 (VG/PG).

Для одноразок у більшості випадків використовують 50/50..

Як зробити мікси з гліцерином самостійно

Для створення сумішей скористатися рекомендаціями та порадами спеціалістів cloud-smoke.com:

Використовуйте точні ваги, чистий інструмент і окрему посудину для змішування.

Додавайте ароматизатори згідно з рекомендаціями виробника, дайте суміші настоятись.

Якщо рідина вийшла надто густа для вашої POD-системи, можна додати 1–3% дистильованої води (лише для MTL/подів і з обережністю).

Тепер ви знаєте все про гліцерин для паріння! Зробити вибір буде простіше:

Для паріння обирайте рослинний гліцерин USP/Ph.Eur (E422) із чистотою вище за 99,5%, без сторонніх домішок і запахів, у герметичній тарі з COA.

Для POD/MTL пристроїв використовуйте пропорції з нижчим вмістом VG (50/50, 60/40),

для суб-омних баків і DTL потрібен більший вміст у рідині вищий VG (70/30, 80/20).

Рослинний чи синтетичний? Набагато важливіша якість та чистота, ніж походження! Довіряйте виробникам і постачальникам з досвідом, купуйте компоненти для рідин лише у перевірених магазинах.