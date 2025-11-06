Технології штучного інтелекту перестали бути просто інструментом аналітики у спорті. Сьогодні ШІ все частіше виконує функції персонального тренера, пропонуючи спортсменам коригуючі поради в реальному часі.

Технологія, що бачить кожен рух

Системи ШІ-тренерів базуються на комп'ютерному зорі. Алгоритми аналізують відео з звичайних камер, перетворюючи рухи людини на набір 3D-координат. Система порівнює ці дані з еталонною технікою виконання вправ і миттєво повідомляє про відхилення.

Це дозволяє:

Виявляти помилки техніки, непомітні навіть досвідченому тренеру

Запобігати травмам шляхом корекції неправильних рухових шаблонів

Персоналізувати тренувальний процес на основі об'єктивних даних

«Ми бачимо глобальний тренд: за останні 5 років кількість спортивних AI-стартапів зросла майже вдвічі. Але найцікавіше – це їхня доступність. Ще у 2023 році 7 з 10 найбільш завантажуваних спортивних застосунків включали функції штучного інтелекту. Це свідчить про зростання довіри до даних та персоналізованих рішень», – коментує Олександр Бабенко, CEO компанії Casino.ua.

Доступність елітних технологій

Якщо раніше подібні системи були доступні лише професійним клубам, то сьогодні навіть аматори можуть отримувати кваліфіковані поради через звичайний смартфон. Наприклад, платформа BeOne Sports дозволяє через камеру телефону аналізувати техніку виконання вправ.

«Ми робимо систему простішою, швидшою та універсальнішою, ніж усе, що є на ринку», – зазначає засновник стартапу Скотт Дінс.

Профілактика травм та подовження кар'єри

Одна з ключових переваг ШІ-тренерів – здатність виявляти атлетів у групі ризику до появи симптомів перевтоми. Алгоритми аналізують навантаження та біомеханіку рухів, пропонуючи корективи для запобігання травмам.

Це особливо важливо у професійному спорті, де кожен пропущений через травму сезон коштує мільйонів.

Реальні кейси: від університетів до тенісних кортів

Університет Райса інтегрував систему BeOne Sports у свою програму спортивної медицини для покращення ефективності тренувань та профілактики травм.

У тенісі з'явилися додатки, що дозволяють аматорам порівнювати свою техніку з рухами зірок туру ATP. Камери фіксують кожен удар, а ШІ надає детальний зворотний зв'язок – від кута згину ліктя до швидкості руху ракетки.

Перспективи ринку

За даними Allied Market Research, глобальний ринок спортивного ШІ у 2022 році оцінювався у $2,2 млрд. Прогнози до 2032 року – зростання до $29,7 млрд. Це свідчить про серйозний потенціал технології та її масове впровадження.

«Я вірю, що найбільша сила ШІ у спорті – це не лише в аналітиці, а в мотивації. Коли навіть аматор бачить, як його рухи вимірюються точно, як у профі – це змінює відчуття власного потенціалу. Це вже не просто тренування. Це новий рівень взаємодії людини і технологій», – додає Олександр Бабенко.

ШІ-тренери не замінять живих фахівців, але стають їхніми потужними помічниками. Об'єктивні дані та миттєвий зворотний зв'язок дозволяють оптимізувати тренувальний процес, знизити травматизм і відкрити нові горизонти для підготовки атлетів усіх рівнів.