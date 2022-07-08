Долар з кожного проданого квитка піде на допомогу Україні. В США відбулася церемонія відкриття Всесвітніх ігор-2022
Сьогодні XSPORT в прямому ефірі покаже перший змагальний день на XI Всесвітніх іграх в Бірмінгемі
Ви зможете побачити турнір з спідскейтінгу, пауерліфтингу, карате, а також церемонію відкриття спортивного форуму
12:22
Вашій увазі буде представлена Церемонія відкриття планетарного форуму, а також турніри з спідскейтінгу, пауерліфтингу та карате.
Програма першого змагального дня на Всесвітніх іграх-2022:
17:30 Всесвітні ігри-2022. Спідскейтінг. Пряма трансляція
19:00 Всесвітні ігри-2022. Пауерліфтінг. Пряма трансляція
18:05 Всесвітні ігри-2022. Церемонія відкриття. Огляд
Відзначимо, що в ніч з суботи на неділю XSPORT покаже пряму трансляцію турніру з карате. Початок – в 00.30.
Україну на масштабному спортивному турнірі представлять 102 спортсмена. Наші атлети буду змагатися в 19 видах спорту.
Склад національної команди України на Всесвітні ігри-2022.
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