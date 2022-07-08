Сьогодні XSPORT в прямому ефірі покаже перший змагальний день на XI Всесвітніх іграх в Бірмінгемі

Ви зможете побачити турнір з спідскейтінгу, пауерліфтингу, карате, а також церемонію відкриття спортивного форуму

телеканал XSPORT в прямій трансляції покаже баталії першого змагального дня XI Всесвітніх ігор в Бірмінгемі (США).



Вашій увазі буде представлена Церемонія відкриття планетарного форуму, а також турніри з спідскейтінгу, пауерліфтингу та карате.

Програма першого змагального дня на Всесвітніх іграх-2022:



17:30 Всесвітні ігри-2022. Спідскейтінг. Пряма трансляція



19:00 Всесвітні ігри-2022. Пауерліфтінг. Пряма трансляція



18:05 Всесвітні ігри-2022. Церемонія відкриття. Огляд



Відзначимо, що в ніч з суботи на неділю XSPORT покаже пряму трансляцію турніру з карате. Початок – в 00.30.

Україну на масштабному спортивному турнірі представлять 102 спортсмена. Наші атлети буду змагатися в 19 видах спорту.





8 липняв прямій трансляції покаже баталії першого змагального дня XI Всесвітніх ігор в Бірмінгемі (США).Вашій увазі буде представлена Церемонія відкриття планетарного форуму, а також турніри з спідскейтінгу, пауерліфтингу та карате.Програма першого змагального дня на Всесвітніх іграх-2022:17:30 Всесвітні ігри-2022. Спідскейтінг. Пряма трансляція19:00 Всесвітні ігри-2022. Пауерліфтінг. Пряма трансляція18:05 Всесвітні ігри-2022. Церемонія відкриття. ОглядВідзначимо, що в ніч з суботи на неділюпокаже пряму трансляцію турніру з карате. Початок – в 00.30.Україну на масштабному спортивному турнірі представлять 102 спортсмена. Наші атлети буду змагатися в 19 видах спорту. Склад національної команди України на Всесвітні ігри-2022.

Володимир Кириченко