У Полтаві пройшов тренінг з першої домедичної допомоги за програмою Complex, організований за підтримки Favbet Foundation разом із «FAST Перша допомога і спецпідготовка». Учасники вчилися діяти в критичних ситуаціях, коли від швидкості рішень залежить життя людини.

33 спортсмена та тренери з різних клубів і шкіл Полтавщини отримали унікальний досвід. Серед них учні та наставники обласного Центру спортивної підготовки, ДЮСШ ім. О. Бутовського, ДЮСШ «Колос», Національної дефлімпійської збірної, обласної організації ФСТ «Спартак» і ФК «Ворскла». Для багатьох це був перший подібний тренінг.

Теорія одразу поєднувалася з практикою. Спортсмени відпрацьовували дії при зупинці дихання, кровотечі і втраті свідомості. Завдяки змодельованим сценаріям учасники відчули реалістичний стрес і навчалися швидко приймати правильні рішення. У результаті Полтава отримала нових фахівців, готових реагувати у критичних ситуаціях.

Favbet Foundation разом із президентом фонду Андрієм Матюхою активно просувають ідею, що спорт і безпека мають іти разом.

«Навички порятунку життя повинні бути базовими для тренера і спортсмена. Ми переконані у цьому і підтримуємо такі тренінги у різних містах. Полтава лише підтвердила актуальність такого навчання. Попереду нові міста», — кажуть у фонді.

Favbet Foundation підтримуєнавчання по всій Україні

Курси за програмою Complex вже пройшли у декількох містах.

У Рівному заняття відбулися на базі обласного відділення НОК України. Близько 20 учасників, серед яких тренери «Інваспорту», представники управління молоді та спорту, школи вищої спортивної майстерності і «Спорт для всіх», відпрацьовували практичні дії у надзвичайних ситуаціях.

У Вінниці 28 спортсменів і тренерів національної збірної з кульової стрільби проходили тренінг у змодельованих стресових умовах. Вони відчували тиск часу, навчалися приймати швидкі рішення, координувати команду та надавати допомогу.

На Чернігівщині 60 тренерів з біатлону освоювали алгоритми при травмах, кровотечах і інших небезпечних станах.



Юні хокеїсти клубу «Морські вовки» теж отримали базові знання з домедичної допомоги. Це стало фундаментом відповідального ставлення до спорту. Студенти Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного також пройшли тренінг, доповнивши спортивну підготовку практичними навичками рятування життя людини.

Учасники зазначають, що практичні вправи допомагають зрозуміти власну відповідальність і зміцнити командний дух.

Андрій Матюха та Favbet Foundation заявили про підтримку масштабування проєкту

До кінця року організатори планують охопити близько 1800 учасників по всій Україні.

«Тренер формує характер і результати спортсменів. Сьогодні він має вміти надати допомогу у критичний момент. Майбутнє українського спорту залежить від відповідальності за життя і здоров’я тих, хто тренується і змагається. Попит на такі тренінги високий, відгуки позитивні. Тому разом з FAST ми рухаємося далі», — наголосив Андрій Матюха.

Favbet Foundation працює з 2020 року. Від початку своєї діяльності фонд прагнув дати молоді більше можливостей для розвитку. Команда підтримує спортивні та освітні проєкти, інфраструктуру і сучасні програми. Наступним кроком став акцент на безпеку у спорті.