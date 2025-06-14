У Києві в «Урбан-парку» на ВДНГ розпочалася «Активна країна» — масштабний спортивний фестиваль, який реалізується у межах програми Президента «Активні парки» за підтримки Міністерства молоді та спорту України у співорганізації з ВДНГ. Протягом десяти днів тут відбуватимуться спортивні змагання, тренування, майстеркласи, діятиме інклюзивний простір, працюватиме денний дитячий табір та багато іншого.

«Активна країна» стартувала 13 червня з відкриття дитячого спортивного табору, ігор у ракеткові види спорту, а також тренування з легкої атлетики. У перші вихідні фестивалю тут пройдуть масові функціональні змагання з кросфіту «Ігри Нестримних» на вшанування памʼяті загиблих військовослужбовців, турнір із баскетболу та футбольний матч зірок, в якому візьмуть участь Андрій П'ятов, Євген Селезньов, Олексій Бєлік та Жан Беленюк.

«Здорова нація — це не лише про добробут кожного громадянина, а й запорука розвитку всієї країни. Тому такі заходи, як «Активна країна», допомагають популяризувати фізичну культуру та спорт і заохочувати до цього якомога більше людей — завдяки інноваційним і інтерактивним форматам, залученню професіоналів і відомих особистостей», — зазначає Вадим Данильченко, співавтор і головний методист програми Президента України «Активні парки».

На «Активній країні» вперше діятиме інклюзивна дитяча зона, де щодня проходитимуть групові тренування та майстеркласи для дітей із потребами. Зокрема — ігри в мінібаскетбол і корфбол, катання на роликах, смуга перешкод, руханки та каністерапія. Крім того тут будуть доступні безкоштовні консультації за попереднім записом з найбільш затребуваними фахівцями: психологом, реабілітологом, логопедом і корекційним педагогом.

«Одна з місій ВДНГ — сприяти розвитку мешканців міста та всієї країни, зокрема й фізичному. Водночас «Активна країна» — це набагато більше, ніж просто спортивний фестиваль та турбота про здоровий спосіб життя. Це можливість долучитися до спільноти талановитих і вмотивованих людей і через взаємодію один з одним збагатитися як фізично, так і духовно», — підкреслює директор з розвитку ВДНГ Євген Мушкін.

Протягом усього фестивалю працюватиме безкоштовний дитячий табір «АкТИвні» з різноманітними активностями: бадмінтоном, диск-гольфом, доджболом, панна-футболом та іншими видами спорту. Зареєструватись на першу або другу зміну можна за посиланнями. У межах «Активної країни» також діятиме адаптивний напрям — проходитимуть групові тренування для ветеранів, людей з інвалідністю та військовослужбовців. Серед активностей — відкриті функціональні тренування для всіх охочих, стрільба з лука, настільний теніс і VR-бокс.

Загалом протягом десяти днів на «Активній країні» відбудуться десятки різноманітних подій — спортивних, танцювальних, дитячих. Фестиваль триватиме з 13 по 22 червня в «Урбан-парку» на ВДНГ у Києві. Вхід — вільний.