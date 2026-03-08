6 березня Sport&Business Club провів першу подію нового сезону. Зустріч у київському UNIT.City об’єднала топменеджерів спортивних федерацій, підприємців, а також медійників, маркетологів і фахівців з комунікацій, щоб поговорити про ефективне просування спортивних подій та інструменти, які допомагають залучати й утримувати аудиторію.

Будь-яка успішна комунікація починається з візуальної подачі ідей. Про те, як створити ефективну презентацію та чому слабке оформлення може знецінити навіть сильний проєкт, розповів експерт з візуальних комунікацій та засновник SHEVCHUK BÜRO Андрій Шевчук.

Про роль масового спорту та підхід держави до розвитку цієї сфери розповів директор Агенції масового спорту України Андрій Ребрина. В Агенції роблять ставку не на поодинокі івенти, а на мультиспортивні моделі, які можна масштабувати на всю країну. За півтора року роботи до ініціативи вже долучилися 22 регіони, у мережі працюють 422 клуби та проведено понад 4 тисячі тренувань, а загальна кількість відвідувань становить близько 100 тисяч на рік. У 2026 році планується запуск ще 180 клубів.

Ще одним інструментом залучення уваги є інтеграція брендів у спортивний контекст через креатив. Про це розповіли засновник та CEO Idealers Group Вадим Козедуб і співзасновник та креативний директор компанії Олег Свищ. Вони показали на прикладі свого кейсу для KFC до зимової Олімпіади-2026, як нестандартні ідеї допомагають брендам органічно та ефективно інтегруватися в спорт. До обговорення приєднався й амбасадор кампанії, відомий спортивний коментатор Віталій Волочай, який розповів про свій досвід участі в реалізації проєкту.

Під час фінальної панелі спікери дискутували про те, що сьогодні є першочерговим: перемоги на полі чи активність у соцмережах. Президент Асоціації футзалу України Сергій Владико підкреслив, що ці фактори нерозривні:

«У класичному спорті все взаємопов’язано: чим кращий результат команди на полі, тим більше у неї вболівальників, вищі охоплення в медіа і, як наслідок, дорожчі спонсорські контракти».

Натомість засновник King Media Basket Влад Кіськов та співвласник і CEO PROFAN MFC Давід Маркович поділилися досвідом того, як завдяки креативному підходу в соціальних мережах можна збирати мільйонні охоплення та залучати нову аудиторію.

Програма заходу не обмежилася лише виступами спікерів. Гості також насолоджувалися популярними хітами KISHE, які пролунали завдяки підтримці генерального партнера – «Авторадіо». Крім того, неформальна атмосфера з частуваннями від партнерів Клубу стала ідеальним простором для нетворкінгу, де учасники заводили нові знайомства та зміцнювали професійні зв’язки.