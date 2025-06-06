Ставки, технології та спорт: як глобальний ринок азартних ігор зросте до $619 млрд вже у 2025 році

Світовий ринок азартних ігор стрімко набирає обертів — за прогнозами The Business Research Company, його обсяг досягне $618,69 млрд вже у 2025 році. Для порівняння: у 2024-му ця цифра становила $572,55 млрд. Темп зростання — 8,1% щороку.

Цифровізація спорту, легалізація ставок у багатьох країнах, зростання інтересу до кіберспорту, а також популяризація live-форматів — усе це змінює гральну індустрію. Особливо помітним є розвиток спортивних ставок та інтеграція гемблінгу в цифрове спортивне середовище.

«Гравці дедалі частіше обирають live-ігри — особливо під час перегляду спортивних трансляцій. Персоналізовані інтерфейси, швидкі виплати та нові технології задають тренд для індустрії», — коментує директор Casino.ua Олександр Бабенко.

Серед ключових векторів зростання — AR/VR-гемблінг, криптовалюти для прозорих транзакцій, смарт-додатки для годинників та мобільні ставки.

Також очікується зростання участі жінок у ставках та активна урбанізація ринку в Східній Європі.

На фоні цих змін українські платформи також адаптуються до нових потреб аудиторії, зокрема спортивної.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино у мережі Інтернет від 19.10.2023 року, видана на підставі рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №307 від 13.10.2023 року.