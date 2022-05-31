ТОП- 3 електросамоката Xiaomi

Рекомендації щодо вибору електросамоката

Втомилися стояти у пробках чи в черзі за бензином? Любите тривалі прогулянки на свіжому повітрі? Тоді електросамокат Сяомі — це те, що вам потрібно. Спеціалісти інтернет-магазину Stylus підготували перелік популярних електросамокатів від популярного китайського бренду.

Особливості модельного ряду

Xiaomi — це відомий китайський бренд, який завоював популярність завдяки доступним та функціональним смартфонам. Щороку асортимент товарів поповнюється, і тепер у переліку техніки Сяомі є електросамокати. Електротранспорт має такі особливості:

Лаконічний дизайн, який сподобається чоловікам, жінкам та дітям. Незважаючи на зовнішню легкість конструкції, пристрій виконаний із зносостійких сплавів, які гарантують самокату міцність та надійність. Більшість моделей виготовлені з авіаційного алюмінію, який забезпечує легкість та міцність рами. Конструкція легко складається для транспортування в багажнику або у громадському транспорті. Легкість у використанні дозволяє навчитися їздити на електросамокаті та звикнути до транспорту за кілька хвилин. Завдяки «розумним функціям» самокат Xiaomi легко підключити до смартфона. А за допомогою встановленої програми можна відстежувати швидкість та відстань, заряд акумулятора та ін.

ТОП-3 електросамокати Xiaomi

Ми склали список електросамокатів від китайського виробника, які найчастіше купують у Stylus.

Xiaomi Mi Electric Scooter Essential Black

Модель оснащена надійною рамою матового чорного кольору та 8,5-дюймовими колесами. Шини виготовлені з каучуку, що збільшує амортизуючі властивості та гарантує плавність ходу. Максимальне навантаження досягає 100 кг, а вага транспорту — 12 кг. Конструкція складається легко та швидко, а розкласти модель можна одним натисканням. Самокат оснащений системою регенерації енергії, за рахунок чого кінетична енергія, що виробляється при гальмуванні, перетворюється на електричну, яка живить акумулятор. Місткість батареї становить 5 100 мАг. На одному заряді можна проїхати до 20 км. Для безпеки та захисту акумулятора передбачено шестирівневий захист. Підзарядка займає до 5 годин, а за допомогою мобільного додатка зручно відстежувати залишок заряду та відстань. Модель підходить для підлітків та дорослих, може розвивати швидкість до 25 км/год. Додаткові особливості:

передня фара;

заднє освітлення LED;

технологія рекуперації енергії;

енергозберігаючий режим;

дискові гальма.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3 Grey

Популярний електросамокат підійде для прогулянок та міського використання. Сучасний 300-ватний двигун розвиває швидкість до 25 км/год, а також дозволяє здійснювати підйом під нахилом до 16%. Модель має збільшений запас ходу, що дає змогу подолати до 30 кілометрів на одному заряді батареї. Користувачам пропонується три режими пересування:

для новачків та неквапливих прогулянок їзда зі швидкістю до 5 км/год;

стандартний — до 20 км/год;

спортивний режим — 25 км/год.

Акумулятор має надійний захист та «розумну» систему енергоспоживання. Якщо самокатом не користуються регулярно, а заряд нижче 30%, то електротранспорт автоматично перетворюється на режим сну. Завдяки такому підходу батарея не вийде з ладу передчасно.

Безпечну їзду та гальмування забезпечує заднє дискове гальмо з двома колодками, що дозволить швидко відреагувати на будь-яку дорожню ситуацію. Для їзди у темний час доби передбачені яскраві відбивачі та задня світлодіодна фара.

Інформативний дисплей, розташований на кермі, відображає актуальні дані про роботу акумулятора, швидкість та пройдену відстань. Підключити електротранспорт до смартфона можна за допомогою Bluetooth. Синхронізація зі смартфоном через програму Mi Home дозволить за секунди заблокувати та розблокувати самокат.

Потужний Mi Electric Scooter Pro 2

Модель має збільшений запас ходу до 45 км завдяки літієвому акумулятору. Для захисту від короткого замикання встановлено шестиступеневий захист батареї. Ця модель також підтримує технологію KERS для перетворення кінетичної енергії на електричну, що може підвищити запас ходу до 5 кілометрів.

Двигун має потужність 300 Вт та розвиває швидкість до 25 км/год. Транспорт легко виїжджає на підйом під нахилом до 20%. Вантажопідйомність — 100 кг, а вага самого самокату становить 14.2 кг.

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