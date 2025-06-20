Літо у самому розпалі, а разом із ним набирає обертів графік найгарячіших спортивних подій цього сезону. У червні наближається фінал кіберспортивного турніру Austin Major, а також відбудуться матчі чоловічої збірної України з волейболу у Лізі Націй та довгоочікуваний Клубний чемпіонат світу з футболу. Нижче — головні події червня за версією Favbet.

Кіберспорт. Counter‑Strike: Austin Major

Вже з 3 червня триває один із головних турнірів року в дисципліні CS:GO — Austin Major. Українські глядачі вболівають за G8 та NAVI. Перші, на жаль, вже покинули турнір після другого етапу, тоді як «народжені перемагати» досі мають шанс на вихід у фінал. Фінал турніру відбудеться 22 червня — і це буде гучна подія як для фанатів кіберспорту, так і для тих, хто шукає яскравих лайв-подій для ставок.

На сайті favbet.ua вже зараз можна робити ставки на переможця окремих матчів турніру, зокрема й на NAVI. Зараз найбільше шансів український букмекер дає team Vitality з кефом 1.65, а українців мають 10.0. Однак це — кіберспорт, і перемоги андердогів тут є звичним явищем.

Волейбол. Ліга Націй — чоловіки

З 11 червня по 20 липня збірна України бере участь у чоловічій Лізі Націй. Це один із ключових турнірів для національної команди, яка тільки нещодавно дебютувала на такому рівні. Попереду — 12 матчів, і кожен з них стане викликом для українців.

Перший матч уже відбувся, але попереду — поєдинки проти таких команд, як США, Франція, Італія. Слідкувати за розкладом і коефіцієнтами можна у відповідному розділі на Favbet.

Клубний чемпіонат світу з футболу

З 15 червня до 13 липня в США проходитиме новий формат Клубного чемпіонату світу, де вперше гратимуть 32 команди. Серед учасників — гіганти європейського футболу: Manchester City, Chelsea, PSG, Real Madrid, а також американський клуб Inter Miami з Ліонелем Мессі. Фінал заплановано на 13 липня в Нью-Джерсі на стадіоні MetLife, а між матчами — справжнє шоу, зокрема й виступи світових зірок.

Як бачимо, червень — не час відпусток, а повноцінний спортивний марафон. Слідкуйте за матчами, підтримуйте українські команди і додавайте емоцій улюбленим подіям разом із Favbet. Головне — дотримуйтесь правил відповідальної гри та сприймайте спортивні парі як розвагу, а не спосіб заробітку.

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