Любите спорт і не уявляєте свого життя без нього? Шукаєте трансляції топових спортивних подій? Цікавитеся різними видами спорту, зокрема тими, яким українські медіа приділяють не так багато уваги? Тоді вам точно на телеканал XSPORT.

Тут ви знайдете все, що шукали, і навіть більше. На нашому каналі можна стежити не лише за внутрішніми спортивними змаганнями, а й за подіями, які приковують увагу всього світу.

Цього місяця в програмі телеканалу також буде дуже багато цікавого. Уже 14 та 15 листопада ви зможете вболівати за українських спортсменів на Гран-прі з дзюдо в Загребі. Також найближчої суботи стежте за благодійним вечором професійних боїв з кікбоксингу з К-1.

Крім того, телеканал XSPORT продовжує транслювати для вас матчі жіночого гандбольного клубу Галичанка, яка виступає в чемпіонаті Польщі. Уже в неділю о 16:55 львівʼянки проведуть поєдинок проти команди Пьотрковія.

Разом з нашим телеканалом також можна стежити за українським баскетболом та волейболом. У неділю ми покажемо поєдинок Ніко-Баскета проти одного з лідерів національного чемпіонату – Київ-Баскета, а 22 та 23 листопада зосередимося на поєдинках фіналу чотирьох чоловічого Суперкубка України з волейболу. Наприкінці місяця на вас чекають трансляції Грендслему з дзюдо в Абу-Дабі, а також трансляції змішаних єдиноборств FCFC 15.

Та телеканал XSPORT не обмежується лише трансляціями спортивних подій, а й знайомить глядача з найкращими творами світового спортивного кіно. Наприклад, 23 листопада ми покажемо в нашому ефірі документальний фільм «Бекхем». Картина розповідає про дивовижну спортивну кар'єру Девіда Бекхема – легендарного англійського футболіста, капітана національної збірної Англії, успішного футбольного функціонера та фотомоделі.

Кар'єрний шлях Бекхема починається в сім'ї робітничого класу, що живе у східній частині Лондона, де син інженера-теплотехніка робить перші кроки назустріч світові професійного футболу. Бувши 13-річним підлітком, Девід опиняється в юнацькій академії футбольного клубу «Тоттенгем», починаючи власний шлях до світового визнання, безлічі трофеїв та титулу одного з найпопулярніших футболістів у світі.

Телеканал XSPORT – це місце, де спорт живе щодня. Ми створені для тих, хто не просто дивиться змагання, а відчуває кожен момент, переживає кожну перемогу й знає, що спорт – це більше, ніж гра. Дивіться XSPORT, аби залишатися на хвилі великого спорту.

У матеріалі використані фото Getty images