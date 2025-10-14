Щодня, ризикуючи життям, енергетики відновлюють об’єкти, зруйновані ворожими обстрілами. Уміння діяти в критичні хвилини та надати першу допомогу може стати вирішальним та врятувати життя. Саме тому у межах програми «Захист ремонтників Укренерго» проходять тренінги з домедичної допомоги від проєкту FAST та за підтримки Фонду Андрія Матюхи.

Цього разу у Вінниці енергетики вчилися власноруч зупиняти кровотечу, накладати турнікети і правильно тампонувати поранення. Також їм показали техніки фіксації травм, навчили оцінювати свідомість та проводити серцево-легеневу реанімацію. Організатори намагалися створити максимально реалістичні сценарії. Кожен учасник відповідально ставився до практичних занять, бо розумів, що у реальних умовах помилки можуть коштувати надто дорого.

Фото: Fast

Від початку повномасштабного вторгнення ремонтні бригади переслідує підвищена небезпека для життя. Ворог системно б’є по енергетичній інфраструктурі. Зруйновано понад 63 тисячі об’єктів. Загинули щонайменше 160 енергетиків, 13 з них втратили життя прямо під час виконання ремонтних робіт. Ще понад 300 отримали серйозні поранення.

«Ці люди фактично щодня ризикують своїм життям заради того, щоб у наших домівках було світло у найтемніші часи. Ми маємо змогу зробити так, аби енергетики почувалися більш захищеною. Це наша їм подяка», — коментує Андрій Матюха.

Фото: Fast

Програма «Захист ремонтників Укренерго» охопить всю країну. Заплановано 75 тренінгів, де навчання планують пройти понад 1500 тисячі енергетиків. Кожен отримає іменний сертифікат та досвід, що допоможе не розгубитися у критичний момент.

Фото: Fast

Для Фонду Андрія Матюхи цей проєкт став ще одним способом допомогти країні під час війни. Раніше фонд уже підтримував дитячу лікарню «Охматдит» сучасним обладнанням для термінових операцій. А ще команда взяла участь у проєкті «Origami for Ukraine» — мистецькій акції, яка збирала кошти на реабілітаційні центри для військових.