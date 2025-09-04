До початку навчального року ПриватБанк запускає персональні пропозиції, кешбеки та знижки у «Приват24». Від серпня у «Приват24» стартував справжній «шкільний» сезон лояльності «Привіт», де школярі, студенти та їхні батьки можуть отримати кешбеки й знижки на все необхідне для навчання.

У ПриватБанку кажуть: головне правило успішного шопінгу перед школою — це вчасно натиснути на долоньку у застосунку «Приват24». Там можна активувати персональні пропозиції та кешбеки, щоб не втратити жодної вигоди.

«Перед тим як купувати щось для школи, не зволікай, а одразу тицяй на долоньку у «Приват24», щоб активувати свої кешбеки та знижки для реально вигідного шопінгу», — коментують у ПриватБанку.

Протягом вересня партнери банку підготували знижки майже на все, що може знадобитися для навчання:

рюкзаки, канцтовари і книги;

смартфони та електроніку, побутову техніку;

від кешбеку на таксі та потяги до товарів для краси та здоров’я.

А ще бонуси доступні й на дозвілля: наприклад, можна повернути частину витрат навіть у кафе чи ресторанах.

На що можна розраховувати у «шкільному» сезоні «Привіту»

кешбеки 3-5% на канцтовари, книги, оплату освіти, одяг і взуття, смартфони, електроніку, оптику та багато інших категорій.

Якщо хочеш почати навчальний рік із новим гаджетом чи яскравим букетом для святкового старту, варто вже зараз «розминати пальчики».

Для кого доступні пропозиції

Усі бонуси отримують власники звичайних та преміальних карток Visa від ПриватБанку. Умови прості:

Зайти у «Приват24». Натиснути на долоньку «Привіту». Активувати персональні кешбеки та знижки. Розраховуйтесь карткою Visa від ПриватБанку за оплати покупок.

«Ми хочемо, щоб підготовка до школи чи університету була не тільки продуктивною, а й вигідною. Тому головна порада — тренуй пальчики, щоб встигнути першим активувати кешбеки», — зазначають у банку.

Пропозиції діють до 30 вересня 2025 року.

- Акцію підтримали інфлюєнсери в рамках кампанії «тренуй пальчики»: