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Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Чоловіки. 67кг. Пряма трансляція

У боях з росіянами загинув чемпіон Європи з рукопашного бою

Загиблий також був успішним дитячим тренером
Інші
19:55
У боях з росіянами загинув чемпіон Європи з рукопашного бою

У Луганській області в боях з російськими окупантами загинув чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников. Про це повідомила Криворізька федерація рукопашного в Facebook.

Сотников після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну пішов воювати як доброволець. У загиблого був позивний «Тренер», оскільки він в Дніпрі був дитячим тренером з рукопашного бою.

Сотников був майстром спорту міжнародного класу з рукопашного бою, абсолютним чемпіоном України та чемпіоном Європи.

Нагадаємо, раніше на Донбасі загинув відомий український боксер.

Карен Агабекян
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