У боях з росіянами загинув чемпіон Європи з рукопашного бою

Загиблий також був успішним дитячим тренером

У Луганській області в боях з російськими окупантами загинув чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников. Про це повідомила Криворізька федерація рукопашного в Facebook.

Сотников після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну пішов воювати як доброволець. У загиблого був позивний «Тренер», оскільки він в Дніпрі був дитячим тренером з рукопашного бою.

Сотников був майстром спорту міжнародного класу з рукопашного бою, абсолютним чемпіоном України та чемпіоном Європи.

Нагадаємо, раніше на Донбасі загинув відомий український боксер.