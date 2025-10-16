У Києві відбудуться «Сімейні ігри Української Військової Ліги Валентина Щербачева»
Подія збере родини українських захисників для спортивної реабілітації, єднання та відновлення через рух і командний дух
Після успішних ознайомчих стартів, проведених заслуженим журналістом України, засновником «Національного реєстру рекордів України» Валентином Щербачевим, уже цієї суботи, 18 жовтня, у Києві відбудеться унікальна спортивно-реабілітаційна подія – «Сімейні ігри Української Військової Ліги Валентина Щербачева». Про це повідомив президент УВЛ Святослав Сирота.
Минулого тижня учасники вперше випробували формат дружніх сімейних змагань, де спорт став засобом відновлення, спілкування й взаємопідтримки. Під час ігор панувала щира атмосфера радості та єдності, а участь брали родини українських захисників, які показали справжню силу духу й командний настрій.
Серед перших переможців – родина Самусів, у складі якої Сергій навіть з гіпсом на руці не здався та виборов перемогу разом з дружиною Світланою та сином Володимиром.
Серед активних учасників – прикордонник Костянтин Тищенко з сином Кирилом, співзасновник ініціативи Тарас Карпенко (позивний «Сазан»), а також інші родини наших Героїв.
Організаторами заходу виступають Валентин Щербачев – легенда української спортивної журналістики – та Українська військова ліга.
Партнерами події стали «Євразія» – японська та європейська кухня і громадська ініціатива «Україна понад усе».
Змагання з петанку координує Василь Леськів, президент Федерації петанку України, віце-президент Української військової ліги.
📅 Дата: 18 жовтня
🕙 Час: 10:00–13:00
📍 Місце: Київ, парк «Наталка», спортмістечко
У програмі – легкі спортивні активності для всієї родини: петанк, дартс, фрісбі, естафета з футбольними м’ячами, пробиття по воротах, весела зарядка з елементами родинної гімнастики та вікторина «Історія українського спорту».
У «Сімейних іграх УВЛ Валентина» візьмуть участь шість родин українських захисників. Тут не буде кубків і медалей – адже кожен учасник заслуговує на перемогу. Головне – підтримка, командний дух і відчуття єдності.
Ця ініціатива – крок до створення постійної програми сімейного спорту та психологічної реабілітації для військових родин. Українська військова ліга планує зробити цей формат регулярним і поширити його на всі райони Києва.
Організатори запрошують родини захисників долучатися до наступних подій. Також ініціатива відкрита для партнерів, які прагнуть підтримати об’єднання родин через спорт, спілкування та спільне відновлення.
