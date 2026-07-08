Збірна України успішно виступила на XIV Чемпіонаті Європи з черліденгу, що проходив 3–5 липня у Празі (Чехія).

Континентальна першість об'єднала 3700 спортсменів, 103 команди з 24 країн Європи, які представили 196 змагальних програм.

Одними з найемоційніших моментів Чемпіонату Європи стали церемонії нагородження. Під час виконання Державного Гімну України українські спортсменки не стримували сліз. У ці миті переплелися радість від здобутих медалей, гордість за свою країну та емоції, які сьогодні переживає кожен українець.

За підсумками змагань українська збірна виборола дві золоті, одну срібну та одну бронзову медалі.

🥇 Чемпіонками Європи стали:

Ukraine Junior Pom Team — юніорська збірна України у дисципліні Pom (виступ із помпонами).

Ukraine Youth Pom Team — юнацька збірна України у дисципліні Pom.

🥈 Срібну нагороду здобула Ukraine Youth Hip Hop Team — юнацька збірна України у дисципліні хіп-хоп.

🥉 Бронзовими призерками Чемпіонату Європи стали спортсменки Ukraine Youth Pom Lviv Angels Team.

До успішного виступу українських команд долучилися й тренери, які готували спортсменів до чемпіонату:

🏆 Ukraine Junior Pom Team до золотої медалі привели Наталя Блажко-Нікуліна та Анастасія Малошенко.

🏆 Ukraine Youth Pom Team до чемпіонату готували Дарʼя Андріанова, Анастасія Косенко, Ганна Корінець та Аріана Мішакова.

🏆 Ukraine Youth Hip Hop Team до срібної медалі привела Анастасія Шендрик.

🏆 Ukraine Youth Pom Lviv Angels Team до бронзового виступу підготували Юліана Куракіна та Анастасія Селезньова.

«4 медалі. 4 неймовірні історії. Одна Україна. Немає нічого ціннішого, ніж чути «Ukraine» під час церемонії оголошення переможців та слухати Державний Гімн України, який звучить на всю арену. Саме заради таких митей працюють спортсмени, тренери й уся команда», — прокоментували у клубі Lviv Angels, представниці якого виступали у складі кількох команд збірної України та здобули чотири медалі Чемпіонату Європи.

Ще одна команда збірної України — Junior Jazz Team — посіла четверте місце.

На Чемпіонаті Європи Україна була представлена не лише у дисциплінах танцювального, а й акробатичного черліденгу. У категорії жіночих команд Youth Cheer All Girl Median українська збірна посіла 10 місце, а у категорії змішаних команд Junior Cheer Coed Advanced — 7 місце.