Олег Гончар

У Києві поліція затримала 37-річного тренера та титулованого спортсмена з бразильського джиу-джитсу.

Прокуратура підозрює чоловіка в сексуальному насильстві щодо 11-річної учениці.

За даними кримінального провадження, під час індивідуального тренування чоловік залишився з дитиною наодинці, роздягнув її та зґвалтував. Він скористався довірою дівчинки та тим, що вона має вади мовлення і не могла одразу розповісти про подію.

Ювенальні прокурори повідомили про підозру за ч. 4 ст. 153 КК України – сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла 14 років. Суд обрав безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою на 60 діб.

Блогер Владислав Антонов ідентифікував підозрюваного як Віктора Горбовського, голову запорізької федерації бразильського джиу-джитсу. У підозрюваного є донька.