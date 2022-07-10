Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
16:20
Всеcвітні ігри 2022. День 2. Огляд. Прем’єра
16:00
Аквабайк. Jet Ski World Series. Етап 1. Огляд

Український стронгмен захистив титул чемпіона Strongman Classic і закликав донатити на армію

Попросив саме так вітати його з перемогою
Інші
16:13
Український стронгмен захистив титул чемпіона Strongman Classic і закликав донатити на армію

Титулований український стронгмен Олексій Новіков захистив статус чемпіона Strongman Classic, який проходив в Royal Albert Hall Лондон, Велика Британія.

Підсумкові результати:

1. Олексій Новіков – 54 бали

2. Мітчел Хупер – 42 бали

3. Еван Сінглтон – 41,5 бали

Результати Олексія Новікова:

Dumbbell Medley (підіймання п’яти гантелей вагою від 80 до 120 кг на швидкість)

  • Перше місце – всі п’ять за 38,38 секунди

Hercules Hold (утримання двох колон якомога довше)

  • П’яте місце – 58,11 секунди

Farmer’s Walk («прогулянка» з двома вантажами в руках вагою по 150 кілограм на якомога більшу відстань за 60 секунд часу)

  • Перше місце – 63,3 метра

Axle Deadlift for Reps (станова тяга 360 кг максимальну кількість разів за 60 секунд)

  • Перше місце – сім разів

Atlas Stones (встановлення п’яти каменів вагою від 120 до 200 кг на п’єдестали за час)

  • Третє місце – всі п’ять за 25,6 секунди

Варто відзначити, що топ-3 учасники Strongman Classic отримують запрошення на World’s Strongest Man. Однак у Новікова вже й так є довічне запрошення після того, як в 2020-му році він став найсильнішою людиною планети.

Але важливо також те, як Новіков відреагував на перемогу – попросив у себе в Instagram вітати його донатами українським військовим:

Сергій Лук'яненко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Олексій Новіков

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Інші

Український стронгмен захистив титул чемпіона Strongman Classic і закликав донатити на армію
Український стронгмен захистив титул чемпіона Strongman Classic і закликав донатити на армію
16:13
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
Це відео можна переглядати вічно. Українець Семикрас патріотично відсвяткував завоювання бронзи на Всесвітніх іграх-2022
13:28
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
У Кривому Рогу загинула переможниця міжнародних турнірів зі спортивних танців
11:56
17 медалей на старті – це неймовірно. Збірна України – друга в медальному заліку на Всесвітніх іграх
17 медалей на старті – це неймовірно. Збірна України – друга в медальному заліку на Всесвітніх іграх
08:25
Збірна України завоювала ще чотири медалі на XI Всесвітніх іграх в Бірмінгемі
Збірна України завоювала ще чотири медалі на XI Всесвітніх іграх в Бірмінгемі
07:56
Українські сумоїсти завоювали 6 медалей на Всесвітніх іграх-2022. Даіаурі і Яремка – чемпіони турніру в Бірмінгемі
Українські сумоїсти завоювали 6 медалей на Всесвітніх іграх-2022. Даіаурі і Яремка – чемпіони турніру в Бірмінгемі
07:32
Україна завоювала вже п’яту медаль Всесвітніх ігор
Україна завоювала вже п’яту медаль Всесвітніх ігор
09 липня 22:39
98 спортсменів загинули в наслідок війни з росією, 21 знаходиться в полоні
98 спортсменів загинули в наслідок війни з росією, 21 знаходиться в полоні
09 липня 21:15
Георгій Мазурашу детально розповів про законопроєкт про дозвіл спортсменам виїжджати за кордон
Ексклюзив Георгій Мазурашу детально розповів про законопроєкт про дозвіл спортсменам виїжджати за кордон
09 липня 11:43
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Бех вже красується в формі збірної росії
Бех вже красується в формі збірної росії
Біатлон
04 липня 20:35
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
Бокс Професійний бокс
07 липня 12:59
1
Промоутер Джошуа: «Поразка від Усика було набагато важче прийняти ніж від Руїса»
Промоутер Джошуа: «Поразка від Усика було набагато важче прийняти ніж від Руїса»
Бокс Професійний бокс
05 липня 08:45
Всі новини