Український стронгмен захистив титул чемпіона Strongman Classic і закликав донатити на армію

Попросив саме так вітати його з перемогою

Титулований український стронгмен Олексій Новіков захистив статус чемпіона Strongman Classic, який проходив в Royal Albert Hall Лондон, Велика Британія.

Підсумкові результати:

1. Олексій Новіков – 54 бали

2. Мітчел Хупер – 42 бали

3. Еван Сінглтон – 41,5 бали

Результати Олексія Новікова:

Dumbbell Medley (підіймання п’яти гантелей вагою від 80 до 120 кг на швидкість)

Перше місце – всі п’ять за 38,38 секунди

Hercules Hold (утримання двох колон якомога довше)

П’яте місце – 58,11 секунди

Farmer’s Walk («прогулянка» з двома вантажами в руках вагою по 150 кілограм на якомога більшу відстань за 60 секунд часу)

Перше місце – 63,3 метра

Axle Deadlift for Reps (станова тяга 360 кг максимальну кількість разів за 60 секунд)

Перше місце – сім разів

Atlas Stones (встановлення п’яти каменів вагою від 120 до 200 кг на п’єдестали за час)

Третє місце – всі п’ять за 25,6 секунди

Варто відзначити, що топ-3 учасники Strongman Classic отримують запрошення на World’s Strongest Man. Однак у Новікова вже й так є довічне запрошення після того, як в 2020-му році він став найсильнішою людиною планети.

Але важливо також те, як Новіков відреагував на перемогу – попросив у себе в Instagram вітати його донатами українським військовим: