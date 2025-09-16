Уряд заклав рекордні кошти на спорт в Держбюджеті-2026
Кабмін передав до Верховної Ради проєкт держбюджету з пріоритетом оборони
близько 1 години тому
Засідання Кабміну / Фото: Міністерство молоді та спорту
Кабінет Міністрів України схвалив проєкт Державного бюджету на 2026 рік і передав його на розгляд Верховної Ради.
Головним пріоритетом залишається сектор безпеки та оборони, але значні кошти спрямують на соціальні сфери, включно зі спортом і молодіжною політикою.
На розвиток молодіжної політики та спорту передбачено 6,671 млрд грн — рекордна сума порівняно з 5,7 млрд грн у 2025 році.
Розподіл коштів:
- спорт вищих досягнень — 5,008 млрд грн;
- розвиток спортивної медицини, забезпечення закладів вищої освіти та наукова діяльність у спорті — 778,4 млн грн;
- масовий спорт — 639,5 млн грн;
- молодіжна політика — 83,2 млн грн;
- утвердження української національної та громадянської ідентичності — 27,0 млн грн.
Загальні видатки бюджету — 4,8 трлн грн, доходи — 2,826 трлн грн.
Нагадаємо, що в 2025 році на Міністерство молоді та порту виділяли 5,8 млрд грн.