На стадіоні «Жозе Алваладе» в Лісабоні відбувся благодійний матч Legends Charity Game, яким відкрили SBC Summit 2025 – один із найбільших світових форумів індустрії спортивних ставок та iGaming. Приємною несподіванкою для глядачів стало те, що до матчу долучився абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик, який вийшов на поле у складі команди світових зірок і продемонстрував непогану футбольну форму.

На полі зійшлися дві зіркові команди. Господарі, серед яких були легендарні португальці Луїш Фігу, Деку та Пепе, здобули перемогу 4:1. Проти них грала збірна світових зірок на чолі з Кака, Алессандро Дель П’єро та Едвіном ван дер Саром, яку підтримав Усик.

Бізнес‑контекст форуму

SBC Summit – ключова подія для глобального ринку азартних ігор. За інформацією організаторів, цьогорічна зустріч стала найбільшою в історії: до Лісабона приїхало понад 30 000 делегатів із 150 країн, що на 20% більше, ніж торік; на виставкових майданчиках FIL і MEO Arena працювали понад 700 експонентів та 550 спікерів.

Генеральний директор Betsson Group Єспер Свенссон назвав форум «обовʼязковою щорічною подією в календарі»

За прогнозами аналітичних компаній, глобальний ринок онлайн‑гемблінгу продовжить стрімко зростати: за даними Grand View Research, його обсяг може сягнути $153,57 млрд до 2030 року, при середньорічному темпі зростання близько 11,9%.

Серед головних тем, що обговорювалися під час конференції, були:

- використання штучного інтелекту для аналітики та персоналізації ставок;

- розвиток нових платіжних рішень;

- відповідальна гра та безпека клієнтів.

CEO Casino.ua Олександр Бабенко, коментуючи підсумки заходу, наголосив, що інтеграція технологій AI та Big Data визначатиме майбутнє розважальної індустрії.

«Для України це одночасно виклик і можливість: світові гравці інвестують у легалізацію, безпеку та відповідальну гру. Ми маємо потенціал постачати не лише кваліфікованих розробників, а й власні інноваційні рішення у сфері платежів, аналітики та кібербезпеки», – зазначив він.

