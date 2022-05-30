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В Україні дозволили проводити спортивні змагання в окремих регіонах

При цьому, допуск глядачів буде заборонений
Інші
30 травня 21:59
В Україні дозволили проводити спортивні змагання в окремих регіонах

Народний депутат, перший заступник Голови Комітету з питань молоді і спорту й олімпійський чемпіон Жан Беленюк повідомив в Facebook, що в Україні дозволили проводити спортивні змагання в окремих регіонах.

«Дозволено організацію проведення в окремих місцевостях України всеукраїнських спортивних змагань без присутності глядачів».

Про це зазначається у Наказі Міністерства молоді та спорту України №1587 від 28 травня 2022 року

Відповідно до Наказу Міністерства, з метою створення на території Україні оптимальних умов для якісної підготовки спортсменів національних збірних команд України з видів спорту для участі у головних міжнародних спортивних змаганнях, дозволено організацію проведення в окремих місцевостях України з дотриманням умов безпеки, передбачених законодавством про воєнний стан всеукраїнських спортивних змагань, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на 2022 рік, серед дорослих спортсменів та спортсменів найближчої до дорослих вікової групи, у тому числі спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю, без присутності глядачів.

Також дозволено проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України серед спортсменів різних вікових груп, у тому числі спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю, без залучення спортсменів віком до 16 років, які до місця проведення заходу згідно з вимогами законодавства потребують супроводження дорослою особою».


Як повідомлялося, Кабінет міністрів дозволив виїзд спортсменів на змагання та підготовку.

Карен Агабекян
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Жан Беленюк Кабінет міністрів

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