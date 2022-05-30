Народний депутат, перший заступник Голови Комітету з питань молоді і спорту й олімпійський чемпіон Жан Беленюк повідомив в Facebook, що в Україні дозволили проводити спортивні змагання в окремих регіонах.

Про це зазначається у Наказі Міністерства молоді та спорту України №1587 від 28 травня 2022 року

Відповідно до Наказу Міністерства, з метою створення на території Україні оптимальних умов для якісної підготовки спортсменів національних збірних команд України з видів спорту для участі у головних міжнародних спортивних змаганнях, дозволено організацію проведення в окремих місцевостях України з дотриманням умов безпеки, передбачених законодавством про воєнний стан всеукраїнських спортивних змагань, передбачених Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів на 2022 рік, серед дорослих спортсменів та спортсменів найближчої до дорослих вікової групи, у тому числі спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю, без присутності глядачів.

Також дозволено проведення навчально-тренувальних зборів національних збірних команд України серед спортсменів різних вікових груп, у тому числі спортсменів з видів спорту осіб з інвалідністю, без залучення спортсменів віком до 16 років, які до місця проведення заходу згідно з вимогами законодавства потребують супроводження дорослою особою».