Favbet разом із провайдером Spinner запустили брендовану live-студію з повною локалізацією українською мовою. Це означає, що тепер ігри супроводжуються не лише сучасними технологіями, а й живим спілкуванням з україномовними ведучими.

Ведучі студії підтримують розмову, реагують на події у прямому ефірі та створюють дружню атмосферу для гравців. Попит на формат виявився настільки високим, що з моменту запуску кількість столів у студії зросла з шести до дванадцяти.

Favbet і Spinner називають цей запуск важливим кроком у формуванні нових стандартів live-сегменту в Україні, де центральним елементом ігрових рішень стає українська мова:

«Українські гравці все частіше віддають перевагу україномовному контенту, і наша задача — робити його максимально якісно».