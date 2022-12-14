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В Україні запустили кампанію Light up Christmas for Ukrainians

Різдво – час для див, і всі охочі можуть стати справжніми чарівниками!
Інші
14 грудня 20:33
В Україні запустили кампанію Light up Christmas for Ukrainians

Світло переможе темряву. Саме цими словами щодня починається та завершується день кожного українця. Але наближення свят дозволяє нам сповнитися надією та мріяти про велике. Це незвичний рік, тому й подарунки мають бути незвичайними. Різдво – час для див, і всі охочі можуть стати справжніми чарівниками.

Національна українська фандрейзингова платформа UNITED24 спільно з Parimatch за підтримки президента Володимира Зеленського запустила кампанію Light up Christmas for Ukrainians та звертається до донорів з усього світу допомогти зібрати кошти на генератори для українських лікарень.


Мета збору – 500 тис. євро. Цього вистачить для закупівлі генераторів для 50 лікарень, а отже – врятує тисячі життів. Перший внесок 100 тис. євро зробила компанія Parimatch Ukraine. Загалом в статусі офіційного партнера компанія вже перерахувала 74 млн грн фінансової допомоги у проєкти UNITED24.

Підтримати кампанію та зробити свій внесок можна на офіційній платформі DonorBox.

«Ми відчуваємо та цінуємо підтримку кожного. Ми бачимо значущі речі та людські цінності – правду, чесність, любов, мир. Кожна допомога важлива, і дає наснагу продовжувати нашу боротьбу за свободу»,
- говорять організатори.

Make a miracle! Light Up Christmas for Ukraine!

 


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