У українця Давиденка бронза ЧЄ-2022 у стрибках на батуті
Антон поступився лише французам в індивідуальних змаганнях
12:58
В італійському Ріміні пройшов чемпіонат Європи зі стрибків на батуті, де збірна України завоювала бронзову медаль.
Третє місце приніс Антон Давіденко в індивідуальних змаганнях – 58,130 балів.
ЧЄ-2022. Індивідуальні змагання. чоловіки
1. Аллан Моранте (Франція) - 58,900 балів
2. П'єр Гузу (Франція) - 58,820
3. Антон Давиденко (Україна) - 58,130
Також юніори Андрій Лищук і Давид Сандомирський виграли бронзу в синхронних стрибках.
В акробатиці юніорська збірна України завоювала срібло в змаганнях серед дівчат (Діана Денисова, Софія Бучинська Євгенія Жгута) та бронзу у хлопців (Тімур Старжинський, Тимофій Червоний, Євгеній Тарасенко). Також у Тарасенка бронза в індивідуальних змаганнях.
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