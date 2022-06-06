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У українця Давиденка бронза ЧЄ-2022 у стрибках на батуті

Антон поступився лише французам в індивідуальних змаганнях
Інші
12:58
У українця Давиденка бронза ЧЄ-2022 у стрибках на батуті

В італійському Ріміні пройшов чемпіонат Європи зі стрибків на батуті, де збірна України завоювала бронзову медаль.

Третє місце приніс Антон Давіденко в індивідуальних змаганнях – 58,130 балів.

ЧЄ-2022. Індивідуальні змаганнячоловіки

1. Аллан Моранте (Франція) - 58,900 балів

2. П'єр Гузу (Франція) - 58,820

3. Антон Давиденко (Україна) - 58,130

Також юніори Андрій Лищук і Давид Сандомирський виграли бронзу в синхронних стрибках.

В акробатиці юніорська збірна України завоювала срібло в змаганнях серед дівчат (Діана Денисова, Софія Бучинська Євгенія Жгута) та бронзу у хлопців (Тімур Старжинський, Тимофій Червоний, Євгеній Тарасенко). Також у Тарасенка бронза в індивідуальних змаганнях.


Карен Агабекян
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Антон Давиденко Стрибки на батуті

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