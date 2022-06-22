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Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про антидопінгову діяльність у спорті»

Закон визначає правові та організаційні засади провадження антидопінгової діяльності в Україні
Інші
20:20
Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про антидопінгову діяльність у спорті»

Закон визначає правові та організаційні засади провадження антидопінгової діяльності в Україні, повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування, обов’язки відповідних закладів, установ, організацій та фізичних осіб щодо запобігання застосуванню та поширенню допінгу у спорті.

Законом, зокрема передбачено:

  • розширення та уточнення термінів з антидопінгової діяльності, визначення статусу Національного антидопінгового центру як спеціалізованої державної установи, що організовує та здійснює допінг-контроль у спорті;

  • визначення основних положень щодо діяльності Наглядової ради антидопінгового контролю;

  • визначення напрямів державної та регіональної політики із запобігання допінгу у спорті та зобов'язання громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

  • визначення порядку організації допінг-контролю;

  • визначення зобов’язань спортивних федерацій в частині боротьби з допінгом у спорті;

  • утворення Дисциплінарної антидопінгової комісії та Апеляційної антидопінгової комісії, Номінаційного комітету та Комітету з терапевтичного використання і визначення порядку їх роботи.

Реалізація положень Закону створить умови для забезпечення виконання Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті, Антидопінгової конвенції та положень нової редакції Всесвітнього антидопінгового кодексу, а також сприятиме забезпеченню фундаментального права спортсменів брати участь у змаганнях, вільних від допінгу. 

Відповідний законопроект було подано на розгляд Верховної Ради України під реєстраційним номером 5099.

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