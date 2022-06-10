Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Змішані єдиноборства. Combate Global 10. Пряма трансляція
23:30
Хокей. Ліга чемпіонів. Руан Драгонс - Клагенфурт

Від Шевченка до Усика. Хто з українських спортсменів перейшов на солов'їну під час війни?

Колись ми сміялися з української мови Віталія Кличка, а тепер Віталій Кличко - це ми
Інші
23:18
Від Шевченка до Усика. Хто з українських спортсменів перейшов на солов'їну під час війни?

Багато років ми дружно сміялися над «ляпами» відомого у минулому боксера, а нині очільника столиці Віталія Кличка, коли той намагався донести свої думки українською мовою.

 


В 2020 році Кличко-старший вирішив штампувати свої перли у прямому сенсі – випустивши самоіронічну книжку зі своїми відомими україномовними цитатами.


В планах у Віталія було видати ще декілька власних книжок-мемів, проте я вже не впевнена у їх актуальності. Бо від початку повномасштабного вторгнення армії рф більшості українцям довелось згадати не лише як боронити нашу землю, але і як говорити рідною мовою. А це значить, що і «матеріалу» для таких книжок-мемів, як кажуть: «кури не клюють і свині не їдять».

Я ж пропоную дізнатися, хто ще з українських спортсменів перейшов на солов’їну:

АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО

Якщо пригадати, то навіть очолювавши національну збірну, Андрій Шевченко на офіційних заходах розмовляв російською мовою.

Проте події 24-го лютого змусили легенду «Динамо» подивитися на мовне питання під іншим кутом. Під час свого недавнього візиту до столиці, Шева не тільки став першим послом благодійної платформи на підтримку України United24, а й поспілкувався з пресою на рідній мові:

ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Це відео за участю півзахисника збірної України Олександра Зінченка та його майбутньої дружини Влади в 2020 році стало вірусним, однак, є одна невеличка деталь…

А це вже відносно свіже відео з прес-конференції національної команди. Зінченко спілкується з репортерами англійською, а потім зі сльозами на очах переходить на українську.


Більш жорсткіше свою позицію щодо мови висловила дружина Зінченко, відправивши росіян у напрямку їх корабля:

ОЛЕГ ВЕРНЯЄВ

Нещодавно на XSPORT.ua був опублікований цілий матеріал, присвячений переможцю Олімпіади в Ріо Олегу Верняєву, який тісно спілкувався з російськими спортсменами, а тепер у лавах ЗСУ захищає нашу країну і активно займається волонтерською діяльністю.

Нещодавно уродженець Донецьку Верняєв зробив ще одну заяву – він «перейшов» на українську мову. Поки не відомо чи обмежується таке рішення спортивного гімнаста лише соцмережами…


ОЛЕКСІЙ ТОРОХТІЙ

Ще один з спортсмен з Донецього регіону - важкоатлет Олексій Торохтій, у своєму дописі в Instagram від 26 лютого зазначав, що в побуті спілкується російською мовою…


Проте вже наступні публікації в соцмережах відомий важкоатлет писав англійською і дублював на українську. Своє володіння державною мовою Торохтій продемонстрував і під час інтерв’ю для проекту XSPORT «Разом до перемоги!».


ОЛЕКСАНДР УСИК

Довкола персони супертяжа Олександра Усика (19-0, 13 КО) завжди ходило багато протирічь. Проте важко заперечувати той факт, що з початком повномаштабного вторгнення в нашу країну образ боксера зазнав суттєвих змін.


Хоча промоутер Усика і зазначав, що позицію боксера відображає у соцмережах його дружина Катерина (здебільшого вона робить дописи російською). Сам Олександр періодично публікує відеозвернення українською мовою , а нещодавно поділився особистим – виклав пісню, яку він самостійно написав на рідній мові ще в 2018 році.

Все більше україномовних дописів можна побачити на сторінках: дзюдоїстки Дар’ї Білодід, легкоатлетки Юлії Левченко, тенісистки Лесі Цуренко.




І найголовніше, мета цього матеріалу - не цькувати наших атлетів, кому рішення перейти на мову або сама мова дається нелегко, а навпаки - відмітити успіхи.

P.S. Якщо ви згадали ще українських спортсменів, яких пройшли повз увагу у підбірці – ласкаво просимо у коментарі.

Джерело: XSPORT
Рейтинг:
(Голосів: 2)

Теги

Андрій Шевченко Олександр Зінченко Катерина Усик Олександр Усик Олег Верняєв Олексій Торохтій Віталій Кличко Дарина Белодід Леся Цуренко Юлія Левченко

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Хирн: «Якщо Усик переможе Джошуа, то Ф'юрі залишиться на пенсії»
Хирн: «Якщо Усик переможе Джошуа, то Ф'юрі залишиться на пенсії»
Бокс Професійний бокс
21:30
Як думаєте, справедливо? Стало відомо, як буде ділитися гонорар за реванш Усик – Джошуа
Як думаєте, справедливо? Стало відомо, як буде ділитися гонорар за реванш Усик – Джошуа
Бокс Професійний бокс
19:52
Белью: «Перенесення реваншу з Усик грає на руку Джошуа»
Белью: «Перенесення реваншу з Усик грає на руку Джошуа»
Бокс Професійний бокс
15:25
Президент Польського футбольного союзу: «Ми стежимо за кар'єрою Шевченка, хотіли підписати з ним контракт»
Президент Польського футбольного союзу: «Ми стежимо за кар'єрою Шевченка, хотіли підписати з ним контракт»
Футбол Футбол в Європі
12:09
Зінченко готовий залишити «Манчестер Сіті», якщо йому гарантують гру на його рідній позиції
Зінченко готовий залишити «Манчестер Сіті», якщо йому гарантують гру на його рідній позиції
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
09 червня 22:17
Шевченко: «Важливо говорити, що війна в Україні не закінчилася, бо хвиля потроху починає вщухати»
Шевченко: «Важливо говорити, що війна в Україні не закінчилася, бо хвиля потроху починає вщухати»
Футбол Українські легіонери
09 червня 21:16

Новини: Інші

Від Шевченка до Усика. Хто з українських спортсменів перейшов на солов'їну під час війни?
Тема дня
Від Шевченка до Усика. Хто з українських спортсменів перейшов на солов'їну під час війни?
23:18
Можливість виграти лімітований NFT-кросівок від STEPN: Run Ukraine, Binance і sportbank запускають крипто-освітній проект
Можливість виграти лімітований NFT-кросівок від STEPN: Run Ukraine, Binance і sportbank запускають крипто-освітній проект Новини партнера
17:21
«Не пробачимо, виродки». Орки вщент знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку
«Не пробачимо, виродки». Орки вщент знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку
09:45
Богдана Голуб: «Мотивацією для перемоги на чемпіонаті Європи були воїни, які захищають нашу Україну»
Ексклюзив
Богдана Голуб: «Мотивацією для перемоги на чемпіонаті Європи були воїни, які захищають нашу Україну»
09:09
Був тренером з вільної боротьби, а став ганд*ном: як мер Куп'янська продався рашистам
Ексклюзив
Був тренером з вільної боротьби, а став ганд*ном: як мер Куп'янська продався рашистам
09 червня 18:38
Джон Сіна приїхав до підлітка з синдромом Дауна, який втік зі знищеного Маріуполя
Джон Сіна приїхав до підлітка з синдромом Дауна, який втік зі знищеного Маріуполя
08 червня 20:55
Починається розкол? кадиров «обісрав» путіна
Починається розкол? кадиров «обісрав» путіна
07 червня 09:17
Давиденко: «Ця медаль для України, для наших вільних людей, для наших воїнів»
Давиденко: «Ця медаль для України, для наших вільних людей, для наших воїнів»
06 червня 14:39
У українця Давиденка бронза ЧЄ-2022 у стрибках на батуті
У українця Давиденка бронза ЧЄ-2022 у стрибках на батуті
06 червня 12:58
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
18:16
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Всі новини