Від Шевченка до Усика. Хто з українських спортсменів перейшов на солов'їну під час війни?

Колись ми сміялися з української мови Віталія Кличка, а тепер Віталій Кличко - це ми

Багато років ми дружно сміялися над «ляпами» відомого у минулому боксера, а нині очільника столиці Віталія Кличка, коли той намагався донести свої думки українською мовою.





В 2020 році Кличко-старший вирішив штампувати свої перли у прямому сенсі – випустивши самоіронічну книжку зі своїми відомими україномовними цитатами.

В планах у Віталія було видати ще декілька власних книжок-мемів, проте я вже не впевнена у їх актуальності. Бо від початку повномасштабного вторгнення армії рф більшості українцям довелось згадати не лише як боронити нашу землю, але і як говорити рідною мовою. А це значить, що і «матеріалу» для таких книжок-мемів, як кажуть: «кури не клюють і свині не їдять».

Я ж пропоную дізнатися, хто ще з українських спортсменів перейшов на солов’їну:

АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО

Якщо пригадати, то навіть очолювавши національну збірну, Андрій Шевченко на офіційних заходах розмовляв російською мовою.

Проте події 24-го лютого змусили легенду «Динамо» подивитися на мовне питання під іншим кутом. Під час свого недавнього візиту до столиці, Шева не тільки став першим послом благодійної платформи на підтримку України United24, а й поспілкувався з пресою на рідній мові:

ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО

Це відео за участю півзахисника збірної України Олександра Зінченка та його майбутньої дружини Влади в 2020 році стало вірусним, однак, є одна невеличка деталь…

А це вже відносно свіже відео з прес-конференції національної команди. Зінченко спілкується з репортерами англійською, а потім зі сльозами на очах переходить на українську.



Більш жорсткіше свою позицію щодо мови висловила дружина Зінченко, відправивши росіян у напрямку їх корабля:

ОЛЕГ ВЕРНЯЄВ

Нещодавно на XSPORT.ua був опублікований цілий матеріал, присвячений переможцю Олімпіади в Ріо Олегу Верняєву, який тісно спілкувався з російськими спортсменами, а тепер у лавах ЗСУ захищає нашу країну і активно займається волонтерською діяльністю.

Нещодавно уродженець Донецьку Верняєв зробив ще одну заяву – він «перейшов» на українську мову. Поки не відомо чи обмежується таке рішення спортивного гімнаста лише соцмережами…

ОЛЕКСІЙ ТОРОХТІЙ

Ще один з спортсмен з Донецього регіону - важкоатлет Олексій Торохтій, у своєму дописі в Instagram від 26 лютого зазначав, що в побуті спілкується російською мовою…

Проте вже наступні публікації в соцмережах відомий важкоатлет писав англійською і дублював на українську. Своє володіння державною мовою Торохтій продемонстрував і під час інтерв’ю для проекту XSPORT «Разом до перемоги!».





Довкола персони супертяжа Олександра Усика (19-0, 13 КО) завжди ходило багато протирічь. Проте важко заперечувати той факт, що з початком повномаштабного вторгнення в нашу країну образ боксера зазнав суттєвих змін.

Хоча промоутер Усика і зазначав, що позицію боксера відображає у соцмережах його дружина Катерина (здебільшого вона робить дописи російською). Сам Олександр періодично публікує відеозвернення українською мовою , а нещодавно поділився особистим – виклав пісню, яку він самостійно написав на рідній мові ще в 2018 році.

Все більше україномовних дописів можна побачити на сторінках: дзюдоїстки Дар’ї Білодід, легкоатлетки Юлії Левченко, тенісистки Лесі Цуренко.

І найголовніше, мета цього матеріалу - не цькувати наших атлетів, кому рішення перейти на мову або сама мова дається нелегко, а навпаки - відмітити успіхи.

P.S. Якщо ви згадали ще українських спортсменів, яких пройшли повз увагу у підбірці – ласкаво просимо у коментарі.