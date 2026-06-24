Відчуйте легендарний стиль adidas!
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27 хвилин томуПідписатися в
Рух починається в момент, коли ви перестаєте стояти на місці. Кожен крок заряджає енергією, а звичайний день перетворюється на місію бути швидшими, сміливішими та ближчими до омріяних цілей. Тут не існує випадкових маршрутів — тільки шлях уперед, де стиль життя задає ритм!
adidas — легендарна торгова марка, з визначною історією успіхів, як у модній, так і у спортивній індустрії. Станьте іконою кожної вулиці, легендою будь-якого поля, а також переможцем усіх маршрутів завдяки фірмовим моделям!
Історія, яка створила легенду
Все почалося з невеличкої мануфактури, коли велика сім’я Дасслерів в містечку Херцогенаурах вирішила виготовляти взуття. Першими парами стали кросівки для спортсменів з інвалідністю та домашні капці. Молодший син Адольф був гарним майстром, котрий із часом створив перші у світі футбольні бутси зі знімними шипами. А Рудольф, старший син, відповідав за маркетинг та бізнес, що в нього виходило доволі добре, оскільки про фабрику та якість її продукції знало все містечко.
Світове визнання фабрика отримала на Олімпіаді в 1928 році. Через 5 років для бренду стався переломний момент, оскільки німецький спринтер Артур Йонат виборов «бронзу» у взутті Дасслерів, а американський бігун Джессі Оуенс встановив п’ять світових рекордів.
Після смерті батька брати вже не так добре ладнали, тому вирішили розійтися, забравши кожен по фабриці. Так і почалася історія, сьогодні найвідомішої спортивної компанії — адідас, де перші три літери означають ім'я засновника — Аді, а останні — початок прізвища Дас.
Комфорт, який закохує з першого руху та кроку
З моменту заснування adidas постійно удосконалює свої товари, тому ви можете бути впевнені у їх якості. Дізнайтеся більше про інноваційні характеристики моделей, аби підібрати обновки для свого способу життя, оскільки кожна технологія створена для особливих випадків. Ось основні властивості:
- Амортизаційні системи 4 D, AdiPrene та BOUNCE для зменшення навантаження на ногу.
- Ортопедичні устілки ADIFIT та ORTHOLITE для правильної підтримки стопи.
- Гумова підошва CONTINENTAL та протектори TRAXION для надійного зчеплення.
- Піноматеріали CLOUDFOAM та EVA для м'якості кожного кроку.
- Вологовідвідні технології AEROREADY та CLIMACHILL для сухості під час активності.
- Компресійні матеріали FORMOTION та TECHFIT для оптимізації роботи м’язів.
- Безшовна конструкція PRIMEKNIT для усунення дискомфорту.
Неважливо, яка брендова річ припаде вам до душі — одяг, взуття чи аксесуари, кожна модель зможе порадувати вас якістю, красою та зручністю.
Замовляйте омріяні, якісні та трендові товари від adidas на його офіційному сайті, де шопінг порадує вас зручністю, а продукція — стилем та технологічністю!
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