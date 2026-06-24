Рух починається в момент, коли ви перестаєте стояти на місці. Кожен крок заряджає енергією, а звичайний день перетворюється на місію бути швидшими, сміливішими та ближчими до омріяних цілей. Тут не існує випадкових маршрутів — тільки шлях уперед, де стиль життя задає ритм!

adidas — легендарна торгова марка, з визначною історією успіхів, як у модній, так і у спортивній індустрії. Станьте іконою кожної вулиці, легендою будь-якого поля, а також переможцем усіх маршрутів завдяки фірмовим моделям!

Історія, яка створила легенду

Все почалося з невеличкої мануфактури, коли велика сім’я Дасслерів в містечку Херцогенаурах вирішила виготовляти взуття. Першими парами стали кросівки для спортсменів з інвалідністю та домашні капці. Молодший син Адольф був гарним майстром, котрий із часом створив перші у світі футбольні бутси зі знімними шипами. А Рудольф, старший син, відповідав за маркетинг та бізнес, що в нього виходило доволі добре, оскільки про фабрику та якість її продукції знало все містечко.

Світове визнання фабрика отримала на Олімпіаді в 1928 році. Через 5 років для бренду стався переломний момент, оскільки німецький спринтер Артур Йонат виборов «бронзу» у взутті Дасслерів, а американський бігун Джессі Оуенс встановив п’ять світових рекордів.

Після смерті батька брати вже не так добре ладнали, тому вирішили розійтися, забравши кожен по фабриці. Так і почалася історія, сьогодні найвідомішої спортивної компанії — адідас, де перші три літери означають ім'я засновника — Аді, а останні — початок прізвища Дас.

Комфорт, який закохує з першого руху та кроку

З моменту заснування adidas постійно удосконалює свої товари, тому ви можете бути впевнені у їх якості. Дізнайтеся більше про інноваційні характеристики моделей, аби підібрати обновки для свого способу життя, оскільки кожна технологія створена для особливих випадків. Ось основні властивості:

Амортизаційні системи 4 D, AdiPrene та BOUNCE для зменшення навантаження на ногу.

Ортопедичні устілки ADIFIT та ORTHOLITE для правильної підтримки стопи.

Гумова підошва CONTINENTAL та протектори TRAXION для надійного зчеплення.

Піноматеріали CLOUDFOAM та EVA для м'якості кожного кроку.

Вологовідвідні технології AEROREADY та CLIMACHILL для сухості під час активності.

Компресійні матеріали FORMOTION та TECHFIT для оптимізації роботи м’язів.

Безшовна конструкція PRIMEKNIT для усунення дискомфорту.

Неважливо, яка брендова річ припаде вам до душі — одяг, взуття чи аксесуари, кожна модель зможе порадувати вас якістю, красою та зручністю.

Замовляйте омріяні, якісні та трендові товари від adidas на його офіційному сайті, де шопінг порадує вас зручністю, а продукція — стилем та технологічністю!