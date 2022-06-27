Відомо попереднє число жертв ракетного удару по торговому центру в Кременчуці

Мисливці на гігантських лобстерів
30 червня 16:05
За інформацією прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), у результаті ракетного обстрілу торгового центру в Кременчуці загинули дві людини.
«27 червня о 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з послідуючим горінням. Наразі площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 м кв. Загинуло 2 особи та травмовано 20 осіб (інформація уточнюється)».
Нагадаємо, раніше Олександр Долгополов в результаті обстрілу Кременчука закликав дати Україні зброю, яке вона просить.
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