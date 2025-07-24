Олег Гончар

Пуерториканський боксер першої середньої ваги Ксандер Заяс (21-0, 13 КО) прокоментував перемогу чемпіона WBC Себастьяна Фундори (23-1-1, 15 КО) над ексчемпіоном Тімом Цзю (25-3, 18 КО) у реванші. Слова боксера навів портал The Ring.

Заяс заявив, що не здивований поразкою Цзю, який не вийшов на восьмий раунд після нокдауну в першому. На його думку, Цзю не зміг оговтатися після нокауту від Бахрама Муртазалієва у попередньому бою.

Після нокауту від Муртазалієва він вже явно не був у колишній формі — це було помітно. Йому бракувало рухливості, щоб ухилятися від ударів, тож я припускав, що він або відмовиться продовжувати бій, або впаде в нокаут Ксандер Заяс

Також Заяс похвалив Фундору за виконання плану на бій.

Нагадаємо, у березні 2024 року Цзю програв Фундорі роздільним рішенням суддів, втративши титул WBO. Наразі у нього три поразки в останніх чотирьох боях.