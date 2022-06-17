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Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Уродженка Сум вийшла в фінал планетарного форуму в Португалії
18:38
Анастасія Курашвілі / Фото - FacebookУкраїнська спортсменка Анастасія Курашвілі з найкращим результатом кваліфікувалася в індивідуальний фінал чемпіонату світу-2022 з аеробної гімнастики, який проходить в Гімарайнші (Португалія).
Виступ уродженки Сум судді оцінили в 19.750 балів.
ЧС-2022. Гімарайнш, Португалія. Індивідуальний виступ. Жінки. Кваліфікація
1. Анастасія Курашвілі (Україна) – 19.750
2. Мелісс Ленклос (Франція) – 19.700
3. Дарія Міхай (Румунія) – 19.400
Anastasiia Kurashvili ⁇ , the top qualifier in the Individual Women's category at # AERWorlds2022, Has the chance to win Ukraine's first ever at an # Aerobic # Gymnastics Worlds tonight, but the competition is going to be fierce. Enjoy her routine from qualification! pic.twitter.com/klakSYIxzk- FIG (@ gymnastics) June 17, 2022
За всю історію Україна жодного разу не вигравала золото чемпіонату світу з аеробної гімнастики.
Відзначимо, що аеробна гімнастика входить до програми Всесвітніх ігор.