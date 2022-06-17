Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:00
Чорний пояс. Художній фільм
17:45
Хокей. Ліга чемпіонів. Фрелунда - ХІФК

Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики

Уродженка Сум вийшла в фінал планетарного форуму в Португалії
Інші
18:38
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Анастасія Курашвілі / Фото - Facebook
Українська спортсменка Анастасія Курашвілі з найкращим результатом кваліфікувалася в індивідуальний фінал чемпіонату світу-2022 з аеробної гімнастики, який проходить в Гімарайнші (Португалія).

Виступ уродженки Сум судді оцінили в 19.750 балів.
ЧС-2022. Гімарайнш, Португалія. Індивідуальний виступ. Жінки. Кваліфікація

1. Анастасія Курашвілі (Україна) – 19.750

2. Мелісс Ленклос (Франція) – 19.700

3. Дарія Міхай (Румунія) – 19.400

За всю історію Україна жодного разу не вигравала золото чемпіонату світу з аеробної гімнастики.

Відзначимо, що аеробна гімнастика входить до програми Всесвітніх ігор.


Володимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Збірна України (аеробна гімнастика)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини: Інші

Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
18:38
Гутцайт: «Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання у разі допуску до них представників росії і білорусі»
Гутцайт: «Українські спортсмени бойкотуватимуть змагання у разі допуску до них представників росії і білорусі»
15 червня 08:55
Від Шевченка до Усика. Хто з українських спортсменів перейшов на солов'їну під час війни?
Тема дня
Від Шевченка до Усика. Хто з українських спортсменів перейшов на солов'їну під час війни?
10 червня 23:18
Можливість виграти лімітований NFT-кросівок від STEPN: Run Ukraine, Binance і sportbank запускають крипто-освітній проект
Можливість виграти лімітований NFT-кросівок від STEPN: Run Ukraine, Binance і sportbank запускають крипто-освітній проект Новини партнера
10 червня 17:21
«Не пробачимо, виродки». Орки вщент знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку
«Не пробачимо, виродки». Орки вщент знищили Льодовий палац у Сєвєродонецьку
10 червня 09:45
Богдана Голуб: «Мотивацією для перемоги на чемпіонаті Європи були воїни, які захищають нашу Україну»
Ексклюзив
Богдана Голуб: «Мотивацією для перемоги на чемпіонаті Європи були воїни, які захищають нашу Україну»
10 червня 09:09
Був тренером з вільної боротьби, а став ганд*ном: як мер Куп'янська продався рашистам
Ексклюзив
Був тренером з вільної боротьби, а став ганд*ном: як мер Куп'янська продався рашистам
09 червня 18:38
Джон Сіна приїхав до підлітка з синдромом Дауна, який втік зі знищеного Маріуполя
Джон Сіна приїхав до підлітка з синдромом Дауна, який втік зі знищеного Маріуполя
08 червня 20:55
Починається розкол? кадиров «обісрав» путіна
Починається розкол? кадиров «обісрав» путіна
07 червня 09:17
Всі новини

Популярні новини

Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Майк Тайсон: «Тепер росія дійсно програє з точки зору громадської думки. Це гірше, ніж потрапити під ядерну бомбу»
Бокс Професійний бокс
14 червня 12:58
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Екс-гравець збірної росії: «Ми всі винні в тому, що відбувається в Україні»
Футбол Футбол в Європі
15 червня 17:59
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Малиновський: «Я б раніше зміг грати на більш високому рівні, якщо б було побільше таких, як П’ятов»
Футбол Збірна України
12 червня 15:58
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Легендарний чемпіон світу: «Сьогодні немає боксера, який здатний побити Усика»
Бокс Професійний бокс
16 червня 13:04
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Збірна Ірландії зробила подарунок Україні, розгромивши Шотландію
Футбол Збірна України
11 червня 20:53
Всі новини