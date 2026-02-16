Букмекерський бренд GGBET оновлює бренд-платформу та запускає серію роликів зі слоганом «Все буде GG», розкриваючи сенс абревіатури «GG» та філософію бренду.

«GG» (Good Game) — фраза, що прийшла зі світу відеоігор, але її сенс давно вийшов за рамки прямого перекладу: «добре зіграно». Сьогодні це невербальне рукостискання після гри, універсальний жест поваги і вдячності за емоції, незалежно від результату. Саме ця ідея лягла в основу рекламної кампанії GGBET.

Спорт займає ключове місце у ДНК бренду. GGBET багато років підтримує футбольні та кіберспортивні команди, турніри та гравців, розділяючи з ними драйв матчів, напругу перешкод і радість перемог.

«Кожна гра, кожен матч, кожен турнір — це момент, який об’єднує людей. Для нас важливо, щоб під час кожної взаємодії з GGBET клієнт отримував відчуття good game — досвіду, що живе довше за результат і залишає після себе яскраві емоції, як і після перегляду матчу», — коментує CEO GGBET Сергій Міщенко.

Робота над оновленням платформи тривала понад 7 місяців. Це був спільний проєкт креативної команди GGBET та рекламної агенції «Taktika». Велика комунікаційна кампанія стартує серією ритмічних та стильних відеороликів.

До зйомок залучили український продакшн, а головними героями стали зірки футболу. Лаконічні фрази, динамічний монтаж та стильні кадри передають концепцію «Good Game». Така масштабна співпраця задала новий вектор розвитку спортивного маркетингу в Україні. Результат уже можна побачити на ТБ, онлайн та у соцмережах GGBET.

21+

Реклама

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ. GGBET здійснює діяльність відповідно до ліцензій від 23.08.2023 року, виданих згідно з рішеннями КРАІЛ №128 та №129 від 08.08.2023.