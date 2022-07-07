XSPORT та XSPORT+ покажуть Всесвітні ігри в Бірмінгемі

Цього року на іграх будуть представлені 30 видів спорту

Починаючи з 8 липня телеканали XSPORT та XSPORT+ протягом 10 днів будуть показувати Всесвітні ігри в Бірмінгемі, штат Алабама, США.

На спортивному форумі Україну в 19 видах спорту представлять 102 спортсмена.

Українців можна буде спостерігати в джиу-джитсу, пауерліфтингу, підводному спорті, тайському боксі, кікбоксингу, ушу, скелелазінні, сумо, стрибках на батуті, художньої гімнастики, спортивному орієнтуванні, карате, воднолижному спорті, спортивній акробатиці, спортивній аеробіці, сквоші, танцювальному спорті і веслування на байдарках і каное.

Склад збірної України на Всесвітні ігри.

Трансляції Всесвітніх ігор на XSPORT пройдуть з 8 по 17 липня.