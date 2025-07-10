Перука — це не тільки засіб для зміни стилю, а й інструмент самовираження та впевненості. Незалежно від того, чи носите ви перуку щодня або тільки на особливі події, правильний догляд за нею продовжує термін служби й зберігає її естетику.

На сайті Парик 24 — платформі онлайн-продажу перук, представлені не тільки якісні моделі з натурального та синтетичного волосся, а й широкий асортимент професійних засобів для догляду. Тут ви знайдете все необхідне, щоб ваша перука мала бездоганний вигляд.

Основи щоденного догляду: розчісування, зволоження, носіння

Насамперед — не розчісуйте мокру перуку. Волокна (як синтетичні, так і натуральні) у вологому стані надзвичайно вразливі. Перед розчісуванням завжди дочекайтеся повного висихання. Найкраще використовувати спеціальний гребінець із рідкими зубцями або щітку з металевими кульками на кінцях, які не рвуть волокна.

Для синтетичних перук не застосовуйте засобів для натурального волосся, вони можуть пошкодити структуру волокна. Краще обрати професійну серію, розроблену спеціально для штучного волосся, — спреї, кондиціонери без силіконів. Натуральну перуку можна обробляти оліями, бальзамами й навіть засобами термозахисту, якщо укладаєте її щипцями.

За умови щоденного носіння перуки варто мати спеціальну підставку або манекен, щоб аксесуар не втрачав форму. Також не забувайте щовечора провітрювати перуку, особливо після тривалого носіння, щоб зменшити ризик накопичення запахів, продовжити термін її служби.

Як мити перуку правильно: етапи, температура води, сушіння

Частота миття залежить від інтенсивності носіння. У середньому достатньо одного разу на 7–10 використань. У спекотну пору року або за умови частого контакту зі шкірою голови мити перуку доведеться частіше. Як це правильно робити, щоб не пошкодити аксесуар?

Налийте в ємність прохолодну воду (не вище за 25–30 °C). Додайте спеціальний шампунь для перук. Акуратно занурте аксесуар у воду на 5–10 хвилин. Не тріть і не викручуйте.

Далі промийте холодною водою. Нанесіть бальзам-ополіскувач по довжині (уникайте прикореневої зони). Знову промийте й обережно відтисніть рушником (не скручуючи).

Сушити перуку потрібно на підставці в природний спосіб — без фена. Не можна сушити аксесуар на батареї, сонціабо гарячим повітрям, оскільки це деформує волокна. Після повного висихання перуку можна розчесати та укладати.

Тривале зберігання і засоби для підтримання зовнішнього вигляду

Якщо ви не плануєте носити перуку кілька днів або тижнів, її потрібно правильно зберігати. Найкраще — на манекені чи в сітці, яка утримує форму. Уникайте поліетиленових пакетів, краще користуватися тканинним мішечком або картонною коробкою з отворами для циркуляції повітря.

Для освіження між миттям використовуйте спеціальні спреї-антистатики, які прибирають пил, запах та електризацію. Якщо перука втратила блиск — допоможе кондиціонер-бризкалка без змивання. Що стосується засобів для натурального волосся, уникайте всього, що містить:

сульфати;

спирти;

важкі олії.

Вони забивають структуру й ускладнюють очищення. Раз на кілька місяців можна звертатися до професійного майстра, особливо якщо це дорога натуральна модель. Фахівець оновлює форму, очищує волокна, відновлює блиск перуки.