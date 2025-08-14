Андрій Лімонтов на прізвисько ”Людожер” — діючий військовослужбовець спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони ”Шаманбат”, між бойовими завданнями та військовою службою організовує в Києві турніри кулачних боїв ”KLAN FC”, які збирають не лише найкращих бійців України, а й спортсменів з усього світу. В цих турнірах, що виросли з першої в Україні ліги кулачних боїв Mahatch Fighting Championship, бере участь велика кількість українських військових, що під час ротації чи відпустки виходять на ринг, аби позмагатись зі спортсменами як з України, так і з-за кордону.

Задовго до повномасштабної війни росії проти України Андрій Лімонтов був повністю занурений у світ кулачних боїв — організовував спочатку поодинокі поєдинки, які згодом виросли в найгучніші події на українській спортивній арені. Але з початком повномасштабного вторгнення ”Людожер” вступив до лав Збройних Сил України, аби захищати свою країну. Згодом він став частиною елітного батальону ”Шаманбат” — підрозділу спеціального призначення у складі Головного управління розвідки України, де брав участь у численних ризикованих операціях на найгарячіших ділянках фронту. На якийсь час розвиток кулачних боїв в Україні призупинився.

Але в 2023 році паралельно з активною службою Андрій заснував новий проєкт — лігу кулачних боїв KLAN FC. Її місія — розвивати цей вид спорту в Україні, підтримувати українських спортсменів та виводити українську бойову сцену на міжнародний рівень. Тож в грудні 2023 року відбувся перший турнір KLAN FC — з тих пір їх проводиться у Києві по декілька на рік, і масштаби тільки зростають — від закритих турнірів на домашній локації до відкритих у київському Палаці спорту. Ми розпитали Андрія Лімонтова про деталі світу кулачних боїв в Україні.

— Скажи, будь ласка, навіщо тобі взагалі ”Клан”? Для чого ти його створив? Як це відбулося? Коли тобі прийшла ідея?

— Мені хотілося підтримати хлопців, підтримати спорт, розвивати його. Я ж бачу, що багато турнірів, спортивних усіляких змагань, на жаль, трохи стали на паузу в країні через війну. Щось проводиться, але не так часто, як раніше, як хотілося б людям, спортсменам. Була ідея ще давно провести турніри, повернути цю атмосферу, щоб люди подивилися і трохи змогли відволіктися від цих подій у нашій країні. І знову ж таки хлопці, які билися, вони там частково, як діти. І також хотілося б, щоб вони розвивалися, а не простоювали.

— Коли в тебе з’явилася ідея, ти вирішив, що будеш усе робити, ти узгоджував зі своїм військовим керівництвом проєкт ”Клан”?

— Звісно, ми з командуванням сіли, поговорили. Кажу, що так і так, хочеться щось зробити хороше. І в військових справах, що я стараюся робити, і в спортивній сфері в мене є керівництво. Дякую їм велике, одразу підтримують мене. Кажуть: добре, Андрюхо, чим допомогти? Дякую їм велике, що благословили, я дуже вдячний. Тому ви завжди бачите на рингу логотип Головного управління розвідки і спецпідрозділу «Шаманбат».

— Як часто тобі дзвонять наші військові і кажуть, що хочуть побитися?

— В наші соцмережі часто пишуть військові, і в нас б’ються військові, коли хлопці на ротації чи коли в них відпустка.

— Де ти був, коли прийшла тобі ідея створити ”Клан”?

— На іншому березі біля Енергодару. На нашій території. Я глянув на воду і подумав, що треба бої зробити. Погода гарна була.

— Але давай так, створювати такий турнір, не один, а кілька, і ти продовжуватимеш. Це, по-перше, великі гроші, а по-друге, це досить ризиковано.

— Дивись, поки є можливості, ми з командою ці турніри проводимо. Я вважаю, що кожен живе не просто так на світі. Якщо я щось не роблю, десь півгодини я втикаю у стіну, то я вже починаю сходити з розуму. Мені завжди хочеться щось розвивати, щось робити, і Клан, і якісь інші речі, якими займаюся. Мені завжди хочеться робити краще, щоб це принесло якусь соціальну значущість.

— Я читав коментарі, деякі глядачі не задоволені підбором бійців, мовляв,

багато ”прохідних” учасників.

— Зрозуміло, що робити якісь ”прохідні” бої нам немає сенсу, бо ми — своя організація, яка зі своїм кардом, під чужі правила не підлаштовуємося, тому це — завжди через міс-матчі, там хтось ”злетів”, то коротка заміна, і виходить, що якийсь боєць готувався, але злітає в нього один опонент, злітає другий. Чим топовіший боєць, тим менше хто з ним хоче битись, і це — системна історія, яка вже не перший турнір має місце.

— Тобто буває так, що бійці відмовляються битись після того, як починають гуглити бійців і розуміють, що в них сильний суперник?

— Коли закінчується турнір, одразу починає формуватись кард на наступний турнір. Це не так, що боєць дізнається про свого опонента за тиждень. Коли це заміни вже йдуть, то так, може хтось дізнатися про свого нового опонента за тиждень, за декілька днів. Але в цілому це мінімум місяць, півтора, навіть два.

— Який найкоротший термін, за який ви знаходили заміну?

— Якщо казати про ”Клан”, то десь за 3-5 годин, а так бувало, що прямо з залу виходили битись глядачі. Пару разів таке було.

— Тобто турнір вже йшов і ви зрозуміли, що хтось ”злітає”?

— Перед турніром. Це було з Цурканом і Оголем. У Цуркана, це боєць підрозділу

”Артан”, у нього був опонент француз, здоровий та важкий, який їхав 5 днів сюди. Він прийшов на зважування, ми записали з ним коротке інтерв’ю. Але потім він побачив Цуркана і, вірогідно, злякався його, коли його вживу побачив. На наступний день він просто не приїхав. Він взяв речі і у невідомому напрямку з готелю зник.

— Він просто вимкнув телефон?

— Так. Я сам їду на турнір, мені дзвонять, кажуть, що всі бійці є, окрім одного. І така ось історія. Я думаю, що це важка категорія, і кажу — дзвоніть Андрію Оголю. Дзвонимо йому, я кажу: ”Андрюха, так і так, треба”. Ну, гаразд. Приїхав ще й виграв поєдинок.

— Скільки заробляють бійці за один бій у ”Клані”?

— Ну, цифри я називати не буду, бо це — комерційна таємниця. Але дещо скажу. Гонорар зазвичай складається з двох частин: це частина за вихід, щоб боєць виходив, і частина за перемогу. Це 50 на 50 завжди. Наприклад, у грузинській лізі десь 30% за вихід, а 70% за перемогу, аби у бійців була більша мотивація. Якщо порівнювати з гонорарами в спорті в країні, я можу сказати, що зазвичай це — в рази більше, ніж у професійному боксі на початковому рівні. Зрозуміло, що є професійні боксери, які б’ються за мільйони доларів. Але якщо це другий чи третій бій у спортсменів у професійному боксі, він може на кулаках за перший бій заробити більше. І також не треба забувати, що у нас три раунди, а в боксі їх може бути трохи більше. У нас же багато спортсменів, непрофільних, з якоюсь аматорською базою, які себе досить гідно показують. І якщо вони піднімаються вище за рейтингом чи суперниками, вони і свій рівень піднімають вище. Ми свого часу ще в «Махачі» з десяток зірок виростили, які потім билися в інших лігах і заробляли свої гроші. Я ні з ким контракт не підписував. Дай Боже, щоб вони заробляли. Коли Берінчик з Лобовим бився, це його дуже добре підняло. І в медійному плані так само. І пішли гонорари потім на бокс. Це були хороші поєдинки. Плюс, яка фішка для бійця, те, що медійку піднімають і у наших соцмережах. Знаєш, коли там кажуть «покажи свій поєдинок», то можна в гарній якості зайти на YouTube і дивитися його поєдинок. Це не так звісно, що в більшості випадків це стабільний заробіток для бійця, але треба розуміти, що з нашого боку це, по суті, благодійність. Ви не бачите тут зараз якихось великих спонсорів з великими грошима. Спонсори, яких ви бачите, — це друзі. Тому це — не комерційна історія. Була б можливість сплачувати якісь космічні гонорари — вона б, мабуть, вже була б реалізована.

— Чи буває так, що приходять хлопці битись чисто за гонораром, тільки щоб отримати гроші і поїхати?

— Знаєш, у більшості випадків, мабуть, ні. Бо це якась культура. Більшість бійців розуміють, що це робиться для них. Але бувають випадки, коли мені намалюють чек або ще щось. Я так, знаєш, подивлюся з одного боку. Я розумію, що є талановиті спортсмени і так далі, але я ж знаю ринок України і скільки хто платить. Мені не подобається, коли приходять люди і починають вимагати там у 5–10 разів більше від того, що вони там у професійному боксі заробили на якомусь останньому турнірі. Я такий думаю, ну добре, прикольно.

— Яка твоя реакція, коли до тебе так приходять?

— У мене абсолютно немає жодної реакції на таке, бо я, скажімо так, комерс. І в житті будь-якого підприємця бувають моменти, коли його хочуть розвести. Тому ти не будеш витрачати ні свій час, ні час цієї людини, ні нерви, ні емоції. Якщо вам не підходить пропозиція, то ви просто її не розглядаєте. Все.

— Де можна дивитись поєдинки ”Клану” онлайн?

— Ми публікуємо відео з наших турнірів на YouTube @klanfc, де маємо в цілому вже більше 100 млн переглядів. Також маємо акаунт в TikTok, в Facebook, але найбільше підписників — 1,5 млн людей — ми маємо на нашій сторінці в Instagram, де найпопулярніше відео переглянули вже 67 млн глядачів.

— Хто є ядром глядацької аудиторії KLAN FC?

— Наша основна аудиторія — це чоловіки віком 24-44 роки, які нас дивляться з України, США, Великої Британії, Німеччини, Казахстану, Польщі, Бразилії та багатьох інших країн.

— Якщо говорити про перспективу, де ти бачиш ”Клан” у найближчому майбутньому?

— Було б круто, щоб зараз після турніру хлопці з Великої Британії повернулися додому і сказали, що там в Україні дуже прикольна Ліга, давайте з ними зробимо якусь колаборацію, і щоб ми з ними та у них могли зробити щось прикольне. І щоб наших хлопців побачили, щоб ми могли розповісти про ситуацію в нашій країні. Більше глобалізувати цей проект. Тому що, на жаль, ми можемо робити круті бої, і маємо можливості для цього, ідеї, людей, але не вистачає як фінансування, так і не вистачає того, що до нас бояться їхати. І ми з погляду безпеки та ситуації не можемо провести якихось великих масштабних турнірів, як колись. Але коли хлопці з Британії після наших перших турнірів повернулись додому, вони написали нам: нічого собі у вас рівень! Ваші бійці на дуже високому рівні. В нас дуже багато гарних бійців: Алекс, Валік Сєчка, Агресор, Вигонський, Скандинавський, Свистьольник, Олег Сеник — найстарший боєць нашої Ліги, якому 49 років. В нас дуже багато гарних бійців.