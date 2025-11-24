У 2025 році спортивна індустрія в Україні стрімко зростає. Дізнайтеся, як знайти роботу з Jooble у спорті, фітнесі, тренерстві та медіа. Аналітика ринку та нові вакансії - Description

Спортивна індустрія України переживає справжнє відродження: зростає інтерес до фітнесу, збільшується кількість спортивних клубів, академій і секцій, підвищується попит на спортивних тренерів, менеджерів та працівників спортивних медіа. Саме тому для багатьох українців сьогодні актуальним стає питання — де знайти реальні можливості для кар’єри у спорті? Один із найзручніших способів — знайти роботу з Jooble, де щодня з’являються нові вакансії у сфері спорту, фітнес-індустрії, спортивного маркетингу, журналістики та організації заходів. Платформа дозволяє швидко знайти роботу за напрямом, що цікавить, та вибрати вакансію, яка відповідає вашим навичкам.

Спортивна індустрія України у 2025 році: головні тренди

За даними аналітики Jooble:

Попит на фітнес-тренерів зріс на 19 % за останній рік.



зріс на за останній рік. Кількість вакансій у спортивних клубах і студіях збільшилась на 22 % .



. У медіасфері (зокрема спортивній журналістиці) кількість пропозицій зросла на 15 % .



. Сегмент дитячого спорту показує стабільне зростання попиту на тренерів та інструкторів — +28 % .



. Зростає запит на спеціалістів з спортмаркетингу, SMM та відеопродакшну — +17 %.



Українці дедалі більше обирають спорт як стиль життя, і це безпосередньо впливає на ринок праці.

Інфографіка: ТОП-5 найпопулярніших спортивних професій у 2025 році (за даними Jooble)

Позиція Професія Частка вакансій Середня зарплата 1 Фітнес-тренер 26 % 22 000–35 000 грн 2 Тренер у дитячих секціях 21 % 18 000–28 000 грн 3 Спортивний контент-кріейтор / відеограф 17 % 25 000–40 000 грн 4 SMM-менеджер спортивних клубів 15 % 20 000–32 000 грн 5 Спортивний журналіст 12 % 18 000–27 000 грн

Джерело: Jooble Research Center, 2025 рік.

Що впливає на попит у спортивній сфері?

1. Активний розвиток фітнес-ринку

Після 2023–2024 років кількість студій, спортивних залів і boutique-fitness напрямів (йога, barre, mobility) збільшилася майже на 30 %.

2. Медійний вибух спортивного контенту

Спортивні подкасти, YouTube-шоу, аналітичні проєкти — все це створює попит на нові професії.

3. Зростання інтересу до дитячого спорту

Батьки активніше віддають дітей у спортивні секції, що стимулює попит на тренерів.

4. Повернення спортивних змагань

Організаторам потрібні менеджери, координатори, волонтери, фахівці з логістики та PR.

Як знайти роботу у спортивній сфері через Jooble: покроковий гід

1. Визначте, який напрям спорту вам близький

Фітнес? Командні види спорту? Дитячий спорт? Спортивні медіа?

2. Застосуйте фільтри

рівень зарплати



тип зайнятості



локація



досвід



формат роботи

3. Створіть email-сповіщення

Щойно з’являться нові вакансії у спорті — ви дізнаєтеся першими.

4. Порівняйте вимоги

Jooble показує десятки пропозицій від різних клубів та організацій.

5. Оберіть вакансію, де ви можете рости

У спорті часто важливі не дипломи, а навички та результати.

Останні новини спортивного ринку праці

Зростає попит на реабілітологів та спортивних масажистів — +35 %.



— +35 %. Найвищі зарплати у спортивній сфері — у менеджерів спортивних академій (до 50 000 грн).



Серед міст-лідерів за кількістю вакансій: Київ, Львів, Дніпро, Одеса.



Спортивні клуби активно шукають фахівців з відеоаналітики (особливо у футболі та баскетболі).



Все частіше вакансії вимагають знання англійської — особливо у командних видах спорту та міжнародних клубах.

Висновок

Спортивна індустрія України зростає швидше, ніж будь-коли.

Завдяки Jooble ви можете оперативно знайти актуальні пропозиції, оцінити ринок і вибрати вакансію, яка відповідає вашим навичкам, енергії та спортивним амбіціям.

Робота у спорті — це більше, ніж професія. Це стиль життя. А знайти її сьогодні простіше, ніж будь-коли — з Jooble.