Спортивна індустрія України переживає справжнє відродження
Спортивна індустрія України переживає справжнє відродження: зростає інтерес до фітнесу, збільшується кількість спортивних клубів, академій і секцій, підвищується попит на спортивних тренерів, менеджерів та працівників спортивних медіа. Саме тому для багатьох українців сьогодні актуальним стає питання — де знайти реальні можливості для кар’єри у спорті? Один із найзручніших способів — знайти роботу з Jooble, де щодня з’являються нові вакансії у сфері спорту, фітнес-індустрії, спортивного маркетингу, журналістики та організації заходів. Платформа дозволяє швидко знайти роботу за напрямом, що цікавить, та вибрати вакансію, яка відповідає вашим навичкам.
Спортивна індустрія України у 2025 році: головні тренди
За даними аналітики Jooble:
- Попит на фітнес-тренерів зріс на 19 % за останній рік.
- Кількість вакансій у спортивних клубах і студіях збільшилась на 22 %.
- У медіасфері (зокрема спортивній журналістиці) кількість пропозицій зросла на 15 %.
- Сегмент дитячого спорту показує стабільне зростання попиту на тренерів та інструкторів — +28 %.
- Зростає запит на спеціалістів з спортмаркетингу, SMM та відеопродакшну — +17 %.
Українці дедалі більше обирають спорт як стиль життя, і це безпосередньо впливає на ринок праці.
Інфографіка: ТОП-5 найпопулярніших спортивних професій у 2025 році (за даними Jooble)
Позиція
Професія
Частка вакансій
Середня зарплата
1
Фітнес-тренер
26 %
22 000–35 000 грн
2
Тренер у дитячих секціях
21 %
18 000–28 000 грн
3
Спортивний контент-кріейтор / відеограф
17 %
25 000–40 000 грн
4
SMM-менеджер спортивних клубів
15 %
20 000–32 000 грн
5
Спортивний журналіст
12 %
18 000–27 000 грн
Джерело: Jooble Research Center, 2025 рік.
Що впливає на попит у спортивній сфері?
1. Активний розвиток фітнес-ринку
Після 2023–2024 років кількість студій, спортивних залів і boutique-fitness напрямів (йога, barre, mobility) збільшилася майже на 30 %.
2. Медійний вибух спортивного контенту
Спортивні подкасти, YouTube-шоу, аналітичні проєкти — все це створює попит на нові професії.
3. Зростання інтересу до дитячого спорту
Батьки активніше віддають дітей у спортивні секції, що стимулює попит на тренерів.
4. Повернення спортивних змагань
Організаторам потрібні менеджери, координатори, волонтери, фахівці з логістики та PR.
Як знайти роботу у спортивній сфері через Jooble: покроковий гід
1. Визначте, який напрям спорту вам близький
Фітнес? Командні види спорту? Дитячий спорт? Спортивні медіа?
2. Застосуйте фільтри
- рівень зарплати
- тип зайнятості
- локація
- досвід
- формат роботи
3. Створіть email-сповіщення
Щойно з’являться нові вакансії у спорті — ви дізнаєтеся першими.
4. Порівняйте вимоги
Jooble показує десятки пропозицій від різних клубів та організацій.
5. Оберіть вакансію, де ви можете рости
У спорті часто важливі не дипломи, а навички та результати.
Останні новини спортивного ринку праці
- Зростає попит на реабілітологів та спортивних масажистів — +35 %.
- Найвищі зарплати у спортивній сфері — у менеджерів спортивних академій (до 50 000 грн).
- Серед міст-лідерів за кількістю вакансій: Київ, Львів, Дніпро, Одеса.
- Спортивні клуби активно шукають фахівців з відеоаналітики (особливо у футболі та баскетболі).
- Все частіше вакансії вимагають знання англійської — особливо у командних видах спорту та міжнародних клубах.
Висновок
Спортивна індустрія України зростає швидше, ніж будь-коли.
Завдяки Jooble ви можете оперативно знайти актуальні пропозиції, оцінити ринок і вибрати вакансію, яка відповідає вашим навичкам, енергії та спортивним амбіціям.
Робота у спорті — це більше, ніж професія. Це стиль життя. А знайти її сьогодні простіше, ніж будь-коли — з Jooble.
