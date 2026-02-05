Pole dance – це не просто танці у пілона. Це повноцінний спорт. Особливо якщо говорити про напрямок Pole Sport: складні трюки, акробатика, серйозне навантаження, змагання. У шоу-напрямках використовують стрипи для Pole Dance – спеціальне взуття на підборах. А ось у спортивній версії виступають босоніж, а тренуються у м'якому взутті – чешках, «пилонках» або получешках. Що вибрати залежить від того, чим ви займаєтеся. Давайте розберемося.

Спочатку – про взуття у Pole Dance

Взуття для підлоги денсу буває різним. І ні, це не лише туфлі на шпильці. Є:

Туфлі – класика жанру. На платформі та підборах, часто з ремінцями.

Босоніжки – схожі на туфлі, тільки з відкритим носком та п'ятою.

Ботильйони – закривають щиколотку, добре фіксують стопу.

Чоботи – до коліна або вище, візуально витягають ноги.

Ботфорти – ефектно виглядають, особливо в Exotic. Часто на блискавці щільно сидять по нозі.

Модель можна вибрати під образ, стиль, настрій. Але у всіх у них одна мета – створити акцент, зафіксувати стопу та перенести вагу на платформу. Високий підбор (іноді до 23 см!) не тільки для ефектності, він допомагає “текти” по підлозі, правильно розподіляти навантаження та красиво вибудовувати лінії тіла у танці.

А що у спорті?

Але у Pole Sport все інакше. Тут важливий образ, а точність. Чи не ефект, а техніка. І в туфлях на підборах 20 см не зробити чітко прапор, мертву хватку або динамічну комбу. Тому взуття у спорті зовсім інше. На тренування носять:

Пілонки (pole shoes) – це спеціальні м'які туфлі без підборів із щільною посадкою. Часто з прогумованою або шкіряною підошвою, що не ковзає. Допомагають захистити стопу під час тренування, особливо у партерній частині.

Чешки / балетки / напівчешки – легкі, м'які, зручні. Зазвичай із натуральної шкіри або замші. Не заважають руху, не ковзають та захищають пальці від садна. Підходять для базових тренувань та відпрацювання трюків.

Але на змаганнях з Pole Sport виходять виключно босоніж. Це прописано у правилах міжнародних федерацій – IPSF, POSA та інших.

Чому так? Все просто:

Максимальний контроль. Боса стопа краще відчуває пілон, точніше «тримає» захоплення та спрощує фіксацію складних елементів.

Жодних ковзань, нестабільності, заплутаних ремінців та зайвої ваги, тільки те, що потрібно для техніки.

Чесні умови. У всіх учасників рівні стартові позиції – жодних підборів, платформ та візуальних «плюшок».

Отже, якщо ви йдете у спорт, босі ноги стануть вашим головним інструментом. А якщо на тренуванні хочеться захисту, вибирайте зручні пілонки або чешки.

Як вибрати взуття для Pole Sport

Завжди потрібно орієнтуватись на рівень (двійки, трійки тощо), вибирати матеріал (шкіра, лак, еко), дивитися на бренд. Багато хто, наприклад, відразу беруть стрипи Pleaser – перевірений варіант, зрозуміло за якістю, розмірною сіткою та посадкою.

А от із взуттям для спорту так не вийде. Тут дивляться начебто ті самі параметри, але з іншим кутом:

Посадка – взуття має сидіти щільно, без люфту та «гуляння» на нозі. Так простіше контролювати елементи, приземлення та силові трюки.

Матеріал – краще шкіра, замша чи якісна еко-замша. Вони не ковзають по підлозі та дозволяють нормально відчувати пілон.

Підошва – тільки рівна та гнучка. Без каблука та платформи, щоб стопа працювала природно.

Вага - чим легше пара, тим простіше виконувати стрибки, зв'язки та динамічні елементи. Нічого зайвого.

Форма – взуття має повторювати стопу. Чи не тиснути на пальці і не бовтатися. В ідеалі – відчуватися як «друга шкіра».

Висновок один: хочете танець – беріть стрипи, хочете спорт – потрібні чешки півчешки чи балетки. Головне не краса, а техніка, безпека та результат.