Батьки часто довго обирають, у яку спортивну секцію записати дитину. Футбол, плавання, танці чи єдиноборства? Але що буде, якщо не обирати замість неї, а дати можливість спробувати різні види спорту?

Саме таку можливість отримали учасники мультиспортивного табору «акТИвні» під час фестивалю «Активна Країна з Кернел». Протягом чотирьох днів понад 1200 дітей знайомилися з різними спортивними дисциплінами, навчалися через гру та відкривали нові для себе активності. Уже в перший день табір зібрав 647 реєстрацій — найбільшу кількість за всю історію проєкту.

Опитування відвідувачів фестивалю показало, які спортивні активності найбільше зацікавили гостей, коли вони могли вільно знайомитися з десятками різних видів спорту.

Найбільший інтерес викликав дитячий табір «акТИвні» (12,9%), за ним — пляжний волейбол (11%) та піклбол, настільний теніс і бадмінтон (10,2%). До переліку найпопулярніших також увійшли дитячі спортивні активності (8,3%), надувна смуга перешкод (8%), адаптивний спорт (5,7%) і баланс-борди зі слеклайном (5,7%). Решта голосів розподілилася між іншими локаціями фестивалю.

Цікаво, що серед лідерів майже немає видів спорту, які традиційно вважаються найпопулярнішими серед дітей. Натомість найбільше уваги привернули активності, які можна було просто спробувати, без попередньої підготовки чи спеціальних навичок.

Саме на цьому ґрунтується мультиспортивний підхід. Замість ранньої спеціалізації він пропонує дитині познайомитися з різними видами спорту, розвинути базові фізичні навички та самостійно зрозуміти, яка активність приносить найбільше задоволення.

«Ми часто шукаємо найкращий вид спорту для дитини. Насправді спочатку потрібно зробити так, щоб вона просто полюбила рух. Саме для цього існує мультиспортивний підхід — дати можливість спробувати різне й обрати те, що справді подобається. І найкращий тренер тут — приклад батьків. Якщо рух є нормою в родині, він стане нормою і для дитини», — говорить головний методист програми «Активні парки» Вадим Данильченко.

Перший спортивний вибір не обов'язково має бути остаточним. Значно важливіше, щоб дитина отримала позитивний досвід, який допоможе зробити фізичну активність природною частиною її життя.