Вона може увійти в історію. Українка Курашвілі виграла кваліфікацію на ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Їй це вдалося. Курашвілі увійшла в історію України, завоювавши золото ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Сумчанка в фіналі планетарної першості не залишила шансів своїм суперницям
22:35
Анастасія Курашвілі / Фото - FacebookУкраїнська спортсменка Анастасія Курашвілі завоювала золоту медаль на чемпіонаті світу-2022 з аеробної гімнастики, який проходить в Гімарайнші (Португалія).
Анастасія показала кращий результат в індивідуалке серед жінок – 20,950 балів.
Уродженка Сум стала першою представницею України, якій вдалося піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани планетарного форуму.
ЧС-2022. Гімарайнш, Португалія. Гімарайнш, Португалія. Індивідуальні виступи. жінки
1. Анастасія Курашвілі (Україна) – 20,950
2. Айше Онбаші (Туреччина) – 20,350
3. Неа Ківела (Фінляндія) – 20,050
Нагадаємо, Курашвілі також показала кращий результат і в кваліфікації ЧС-2022.
Відзначимо, що аеробна гімнастика входить в програму Всесвітніх ігор.
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