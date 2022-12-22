Світоліна: «Багато у мене запитують, невже ще йде війна в Україні?»
Ювілей. Сили захисту України знищили 100 000 російських солдатів
Кількість так званих «хороших росіян» продовжує зростати
22 грудня 09:25
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ювілейного стотисячного загиблого російського окупанта.
Загальні бойові втрати росії з 24 лютого по 22 грудня:
- особовий склад – близько 100400 (+660) людини ліквідовано,
- танки ‒ 3003 (+1) одиниць,
- бойові броньовані машини ‒ 5981 (+2) одиниць,
- артилерійські системи – 1978 (+6) одиниць,
- РСЗВ – 413 (+1) одиниць,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) одиниць,
- літаки – 283 (+1) одиниць,
- вертольоти – 267 (+0) одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5) одиниць,
- крилаті ракети ‒ 653 (+0) одиниць,
- кораблі / катера ‒ 16 (+0) одиниць,
- автомобільна техніка і автоцистерни – 4615 (+7) одиниць,
- спецтехніка – 178 (+0) одиниць.
Нагадаємо, з лютого через дії росії загинуло 184 українських спортсмени.
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