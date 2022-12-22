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Ювілей. Сили захисту України знищили 100 000 російських солдатів

Кількість так званих «хороших росіян» продовжує зростати
Інші
22 грудня 09:25
Ювілей. Сили захисту України знищили 100 000 російських солдатів

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив про ювілейного стотисячного загиблого російського окупанта.

Загальні бойові втрати росії з 24 лютого по 22 грудня:

  • особовий склад – близько 100400 (+660) людини ліквідовано,
  • танки ‒ 3003 (+1) одиниць,
  • бойові броньовані машини ‒ 5981 (+2) одиниць,
  • артилерійські системи – 1978 (+6) одиниць,
  • РСЗВ – 413 (+1) одиниць,
  • засоби ППО ‒ 212 (+0) одиниць,
  • літаки – 283 (+1) одиниць,
  • вертольоти – 267 (+0) одиниць,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1693 (+5) одиниць,
  • крилаті ракети ‒ 653 (+0) одиниць,
  • кораблі / катера ‒ 16 (+0) одиниць,
  • автомобільна техніка і автоцистерни – 4615 (+7) одиниць,
  • спецтехніка – 178 (+0) одиниць.

Нагадаємо, з лютого через дії росії загинуло 184 українських спортсмени.

Карен Агабекян
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