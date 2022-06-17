Їй це вдалося. Курашвілі увійшла в історію України, завоювавши золото ЧС-2022 з аеробної гімнастики
Збірна Україна стала володарем срібла в аеростепі на ЧС-2022
Підопічні Світлани Атаманюк підтвердили реноме однієї з кращих команд планети
22:58
Збірна України / Фото - FacebookУ Гімарайнше (Португалія) проходить чемпіонат світу з аеробної гімнастики.
У командному турнірі з аеростепу збірна України завоювала срібні медалі. Судді оцінили виступі наших спортсменок в 16,900 бала.
Підопічні Світлани Атаманюк залишили позаду команду Угорщини, проте не змогли обійти збірну Південної Кореї.
ЧС-2022. Гімарайнш (Португалія). аеропорт
1. Південна Корея – 17,750
2. Україна – 16,900
3. Угорщина – 16,850
Раніше українська команда вже привозила медалі з ЧС в цій дисципліні (1 срібло і 1 бронза).
Нагадаємо, для України це вже друга медаль на цьому планетарній першості – раніше золото в жіночих індивідуальних виступах завоювала Анастасія Курашвілі.
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