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Збірна Україна стала володарем срібла в аеростепі на ЧС-2022

Підопічні Світлани Атаманюк підтвердили реноме однієї з кращих команд планети
Інші
22:58
Збірна Україна стала володарем срібла в аеростепі на ЧС-2022
Збірна України / Фото - Facebook
У Гімарайнше (Португалія) проходить чемпіонат світу з аеробної гімнастики.

У командному турнірі з аеростепу збірна України завоювала срібні медалі. Судді оцінили виступі наших спортсменок в 16,900 бала.

Підопічні Світлани Атаманюк залишили позаду команду Угорщини, проте не змогли обійти збірну Південної Кореї.
ЧС-2022. Гімарайнш (Португалія). аеропорт

1. Південна Корея – 17,750

2. Україна – 16,900

3. Угорщина – 16,850
Раніше українська команда вже привозила медалі з ЧС в цій дисципліні (1 срібло і 1 бронза).

Нагадаємо, для України це вже друга медаль на цьому планетарній першості – раніше золото в жіночих індивідуальних виступах завоювала Анастасія Курашвілі.
Володимир Кириченко
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Теги

Збірна України (аеробна гімнастика)

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Збірна Україна стала володарем срібла в аеростепі на ЧС-2022
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